Musetti ritrova il sorriso a Toronto: Duckworth battuto in due set

Lorenzo Musetti comincia nel migliore dei modi il suo percorso nel Masters 1000 di Toronto, imponendosi in due set sull’australiano James Duckworth (7-5, 6-1) e guadagnandosi così l’accesso a un interessante terzo turno contro lo statunitense Alex Michelsen. Una vittoria importante sia per la classifica che per la fiducia, soprattutto dopo il periodo difficile vissuto negli ultimi tornei post-Roland Garros.

Primo set: lotta ed equilibrio, poi la zampata di Musetti

La partita si apre con entrambi i giocatori molto solidi al servizio. Musetti mette in campo soluzioni varie, ma deve vedersela con un Duckworth aggressivo e particolarmente incisivo con la prima: saranno infatti 6 gli ace a fine partita per l’australiano. L’azzurro concede qualcosa solo nell’undicesimo gioco, dove è costretto a fronteggiare due palle break consecutive – le uniche in tutto il match – ma le annulla con personalità. Al contrario, è Musetti ad avere più opportunità di strappare il servizio all’avversario: ben nove palle break costruite nel corso del match.

La svolta arriva nel dodicesimo game: Musetti riesce finalmente a concretizzare la pressione, piazza il break decisivo e chiude il set per 7-5 tra gli applausi del pubblico canadese.

Secondo set: dominio azzurro

Nel secondo set, l’inerzia della partita cambia completamente. L’azzurro parte subito forte: break in apertura e subito avanti 2-0. Duckworth appare più falloso, anche a causa della pressione costante di Musetti, che gestisce gli scambi con grande lucidità. I dati premiano il talento italiano: 27 punti vinti su 30 con la prima in campo (anche se la percentuale di prime è solo al 55%), ottima resa anche con la seconda (56%) e un solo momento di difficoltà reale, prontamente superato.

Sul 4-1, Duckworth commette doppio fallo e consegna il secondo break all’azzurro, che può così servire per il match. Musetti non trema: piazza un ace e chiude il match in un’ora e venti minuti.

Prossimo turno: sfida a Michelsen

Al terzo turno l’azzurro affronterà lo statunitense Alex Michelsen, avversario giovane e in crescita che potrebbe rappresentare una sfida più insidiosa. Per Musetti, però, tornare a vincere una partita così importante in un Masters 1000 è un segnale forte: la rincorsa verso le Finals di Torino prosegue, con la fiducia e il morale in netta risalita.

ATP Toronto Lorenzo Musetti [3] Lorenzo Musetti [3] 7 6 James Duckworth James Duckworth 5 1 Vincitore: Musetti Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 L. Musetti 15-0 30-0 40-0 5-1 → 6-1 J. Duckworth 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 30-40 df 4-1 → 5-1 L. Musetti 0-15 15-15 30-15 40-15 3-1 → 4-1 J. Duckworth 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 3-0 → 3-1 L. Musetti 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-0 → 3-0 J. Duckworth 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 1-0 → 2-0 L. Musetti 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 J. Duckworth 15-0 ace 15-15 15-30 15-40 6-5 → 7-5 L. Musetti 15-0 15-15 df 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 5-5 → 6-5 J. Duckworth 15-0 40-0 ace 5-4 → 5-5 L. Musetti 0-15 df 15-15 30-15 40-15 4-4 → 5-4 J. Duckworth 15-0 30-0 30-15 df 30-30 30-40 40-40 A-40 4-3 → 4-4 L. Musetti 15-0 30-0 40-0 40-15 3-3 → 4-3 J. Duckworth 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-2 → 3-3 L. Musetti 15-0 15-15 30-15 30-30 df 40-30 2-2 → 3-2 J. Duckworth 15-0 15-15 15-30 15-40 df 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A df 40-40 ace 40-A 40-40 A-40 2-1 → 2-2 L. Musetti 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 2-1 J. Duckworth 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 L. Musetti 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 0-0 → 1-0

Statistiche Tennis: Musetti vs Duckworth





Statistica Musetti 🇮🇹 Duckworth 🇦🇺 STATISTICHE DI SERVIZIO Rating del servizio 300 232 Ace 2 6 Doppi falli 3 4 Prima di servizio 30/55 (55%) 30/61 (49%) Punti vinti sulla prima 27/30 (90%) 19/30 (63%) Punti vinti sulla seconda 14/25 (56%) 16/31 (52%) Palle break salvate 2/2 (100%) 6/9 (67%) Giochi di servizio giocati 10 9 VELOCITÀ DI SERVIZIO Velocità massima 216km/h (134 mph) 218km/h (135 mph) Velocità media prima 197km/h (122 mph) 203km/h (126 mph) Velocità media seconda 160km/h (99 mph) 164km/h (101 mph) STATISTICHE DI RISPOSTA Rating della risposta 152 54 Punti vinti su prima di servizio 11/30 (37%) 3/30 (10%) Punti vinti su seconda di servizio 15/31 (48%) 11/25 (44%) Palle break convertite 3/9 (33%) 0/2 (0%) Giochi di risposta giocati 9 10 STATISTICHE DEI PUNTI Punti vinti a rete 4/4 (100%) 10/15 (67%) Vincenti 17 19 Errori non forzati 12 31 Punti vinti al servizio 41/55 (75%) 35/61 (57%) Punti vinti in risposta 26/61 (43%) 14/55 (25%) Totale punti vinti 67/116 (58%) 49/116 (42%)









Francesco Paolo Villarico