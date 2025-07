Bublik fa il bis: secondo titolo consecutivo e stagione da record a Kitzbühel (Video)

Alexander Bublik è in un momento magico. Dopo il trionfo della scorsa settimana a Gstaad, il kazako si è ripetuto sabato al Generali Open di Kitzbühel, dove ha conquistato il suo terzo titolo stagionale battendo ancora una volta il francese Arthur Cazaux, esattamente come sette giorni prima (era in semifinale). Una striscia vincente che lo consacra tra i protagonisti più caldi del circuito ATP nell’estate 2025.

Non è stato un percorso semplice per Bublik, che ha dovuto adattarsi alle difficili condizioni meteorologiche del torneo austriaco. “Non posso credere di avercela fatta, è stata probabilmente una delle settimane più dure della mia vita: sono arrivato da Gstaad, ho dovuto affrontare condizioni diverse e pioggia. Sono contento di esserci riuscito e ringrazio tutti per il sostegno”, ha raccontato emozionato il kazako dopo la finale.

Bublik ha imposto la sua superiorità sin dalle prime fasi del match, gestendo con grande efficacia la profondità dei colpi e alternando potenza e finezza, soprattutto con il dritto e le smorzate. Il suo tennis aggressivo gli ha permesso di allungare il bilancio nei confronti diretti con Cazaux, ora avanti 3-0.

“Arthur sta vivendo la settimana più bella della sua carriera, ma ricordo bene anche la mia prima finale, non è facile. Gli auguro il meglio. Ho sfruttato le poche occasioni che mi sono concesso e sono felice della vittoria”, ha aggiunto Bublik, che nella finale ha messo a segno ben 26 vincenti.

Con questo successo, Bublik porta a otto la serie di partite vinte consecutivamente e sale fino alla posizione numero 25 della classifica ATP, oltre ad avvicinarsi alla zona Masters di Torino (ora undicesimo nella Race). È la prima volta in carriera che il 28enne vince tre titoli nella stessa stagione, dopo quelli di Gstaad e dell’ATP 500 di Halle (dove aveva eliminato anche il numero uno al mondo, Jannik Sinner).

Il suo nome si affianca ora a quelli di Casper Ruud (2021) e Matteo Berrettini (2024), unici negli ultimi cinque anni a completare la doppietta Gstaad-Kitzbühel.

Per Arthur Cazaux, invece, la finale rappresenta il primo grande appuntamento in carriera a livello ATP: grazie a questo risultato il 22enne francese sale fino alla posizione 75 nel ranking mondiale, scalando ben 25 posti. Un traguardo che fa sperare in una crescita ulteriore per uno dei giovani più interessanti del tennis francese.