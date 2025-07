Cobolli si ferma agli ottavi a Washington: Tiafoe troppo solido, vola ai quarti. Arnaldi si arrende a Fritz

Si interrompe agli ottavi di finale il cammino di Flavio Cobolli nell’ATP 500 di Washington. L’azzurro, numero 9 del seeding, si è dovuto arrendere in due set allo statunitense Frances Tiafoe (testa di serie numero 6), che si impone con un netto 6-1 6-4 in poco più di un’ora di gioco e si guadagna così un posto nei quarti, dove affronterà il connazionale Ben Shelton.

La partita parte subito in salita per Cobolli, che manca una palla break già nel primo game e poi cede immediatamente il servizio, permettendo a Tiafoe di salire 2-0. L’azzurro reagisce trovando il controbreak, ma non riesce a consolidare e perde ancora la battuta, lasciando strada libera all’americano che vola sul 4-1. Un ulteriore passaggio a vuoto di Cobolli consegna il secondo break consecutivo a Tiafoe, che chiude il set senza esitazioni, approfittando della poca incisività dell’italiano.

Nel secondo parziale, la situazione non cambia: Cobolli perde il servizio in apertura e si trova subito costretto a rincorrere. Il romano avrebbe una chance per rientrare in partita nel quarto game, ma spreca due occasioni e Tiafoe allunga ancora. Nel finale, l’italiano prova a rimanere agganciato al match, annulla due match point sul 3-5 e si avvicina, ma lo statunitense non si scompone e chiude i conti tenendo il servizio a quindici.

Finisce così l’avventura di Cobolli nel tabellone principale di Washington, mentre Tiafoe prosegue la sua corsa verso il titolo, pronto per il derby tutto americano contro Shelton nei quarti di finale.

ATP Washington Flavio Cobolli [9] Flavio Cobolli [9] 1 4 Frances Tiafoe [6] Frances Tiafoe [6] 6 6 Vincitore: Tiafoe Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 F. Tiafoe 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 4-5 → 4-6 F. Cobolli 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 ace 40-40 df A-40 40-40 A-40 ace 3-5 → 4-5 F. Tiafoe 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 40-30 ace 3-4 → 3-5 F. Cobolli 15-0 30-0 40-0 2-4 → 3-4 F. Tiafoe 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 ace 2-3 → 2-4 F. Cobolli 15-0 30-0 1-3 → 2-3 F. Tiafoe 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 df 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-2 → 1-3 F. Cobolli 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 40-30 ace 0-2 → 1-2 F. Tiafoe 15-0 30-0 40-0 ace 0-1 → 0-2 F. Cobolli 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 F. Tiafoe 0-15 0-30 df 15-30 30-30 40-30 1-5 → 1-6 F. Cobolli 0-15 df 0-30 0-40 1-4 → 1-5 F. Tiafoe 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 df A-40 1-3 → 1-4 F. Cobolli 15-0 15-15 30-15 30-30 df 40-30 40-40 df A-40 40-40 40-A 1-2 → 1-3 F. Tiafoe 0-15 df 0-30 15-30 15-40 30-40 0-2 → 1-2 F. Cobolli 0-15 0-30 df 15-30 15-40 df 30-40 0-1 → 0-2 F. Tiafoe 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1

Statistica Cobolli 🇮🇹 Tiafoe 🇺🇸 STATISTICHE DI SERVIZIO Rating del servizio 200 270 Ace 4 8 Doppi falli 6 4 Prima di servizio 23/52 (44%) 34/63 (54%) Punti vinti sulla prima 15/23 (65%) 25/34 (74%) Punti vinti sulla seconda 12/29 (41%) 15/29 (52%) Palle break salvate 4/8 (50%) 4/5 (80%) Giochi di servizio giocati 8 9 VELOCITÀ DI SERVIZIO Velocità massima 209km/h (129 mph) 218km/h (135 mph) Velocità media prima 183km/h (113 mph) 197km/h (122 mph) Velocità media seconda 157km/h (97 mph) 142km/h (88 mph) STATISTICHE DI RISPOSTA Rating della risposta 106 193 Punti vinti su prima di servizio 9/34 (26%) 8/23 (35%) Punti vinti su seconda di servizio 14/29 (48%) 17/29 (59%) Palle break convertite 1/5 (20%) 4/8 (50%) Giochi di risposta giocati 9 8 STATISTICHE DEI PUNTI Punti vinti a rete 2/3 (67%) 4/4 (100%) Vincenti 11 19 Errori non forzati 20 28 Punti vinti al servizio 27/52 (52%) 40/63 (63%) Punti vinti in risposta 23/63 (37%) 25/52 (48%) Totale punti vinti 50/115 (43%) 65/115 (57%)

Anche Matteo Arnaldi deve salutare l’ATP 500 di Washington. Il tennista ligure si ferma agli ottavi di finale, battuto in due set dal numero uno del seeding, Taylor Fritz, che si impone con il punteggio di 6-3 6-4 dopo un’ora e quarantuno minuti di gioco.

La partita si è aperta all’insegna dell’equilibrio, con entrambi i giocatori solidi nei rispettivi turni di battuta. Nei primi sette giochi non si registrano palle break, ma all’ottavo Fritz accelera, conquista l’unica palla break del set e la trasforma, grazie anche a un errore di rovescio dell’azzurro, volando poi a chiudere il parziale 6-3.

Nel secondo set Arnaldi lotta con determinazione, fronteggiando le difficoltà nei primi game. L’azzurro salva una palla break nel primo turno di servizio e addirittura cinque nel terzo gioco, rimontando da 0-40. La grande occasione per riaprire il match arriva nel quarto game: Arnaldi si porta sullo 0-40 sul servizio di Fritz, ma l’americano rimonta con freddezza e cancella ogni pericolo. Subito dopo, lo statunitense trova l’allungo decisivo, piazzando il break con una potente accelerazione di dritto. Arnaldi resta aggrappato fino all’ultimo, procurandosi una chance di controbreak nel decimo gioco, ma Fritz serve bene e chiude l’incontro sul 6-4.

Finisce così il torneo di Arnaldi, che esce a testa alta dopo una prestazione generosa contro uno degli avversari più temibili del circuito. Taylor Fritz, invece, avanza ai quarti di finale confermando il suo ruolo da favorito sul cemento americano.

ATP Washington Taylor Fritz [1] Taylor Fritz [1] 6 6 Matteo Arnaldi Matteo Arnaldi 3 4 Vincitore: Fritz Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 T. Fritz 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 5-4 → 6-4 M. Arnaldi 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 5-3 → 5-4 T. Fritz 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 4-3 → 5-3 M. Arnaldi 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 ace 4-2 → 4-3 T. Fritz 15-0 30-0 ace 40-0 3-2 → 4-2 M. Arnaldi 0-15 0-30 0-40 15-40 ace ace 2-2 → 3-2 T. Fritz 0-15 0-30 0-40 df 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 1-2 → 2-2 M. Arnaldi 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 1-1 → 1-2 T. Fritz 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 M. Arnaldi 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 T. Fritz 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 5-3 → 6-3 M. Arnaldi 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 4-3 → 5-3 T. Fritz 15-0 30-0 ace 40-0 ace 3-3 → 4-3 M. Arnaldi 0-15 0-30 df 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 3-2 → 3-3 T. Fritz 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 2-2 → 3-2 M. Arnaldi 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-1 → 2-2 T. Fritz 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 40-30 ace 1-1 → 2-1 M. Arnaldi 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace ace 1-0 → 1-1 T. Fritz 15-0 ace 15-15 df 30-15 ace 30-30 40-30 ace ace 0-0 → 1-0

Statistica Fritz 🇺🇸 Arnaldi 🇮🇹 STATISTICHE DI SERVIZIO Rating del servizio 295 245 Ace 10 7 Doppi falli 2 1 Prima di servizio 39/61 (64%) 42/76 (55%) Punti vinti sulla prima 37/39 (95%) 32/42 (76%) Punti vinti sulla seconda 7/22 (32%) 11/34 (32%) Palle break salvate 4/4 (100%) 8/10 (80%) Giochi di servizio giocati 10 9 VELOCITÀ DI SERVIZIO Velocità massima 224km/h (139 mph) 210km/h (130 mph) Velocità media prima 203km/h (126 mph) 189km/h (117 mph) Velocità media seconda 158km/h (98 mph) 150km/h (93 mph) STATISTICHE DI RISPOSTA Rating della risposta 134 73 Punti vinti su prima di servizio 10/42 (24%) 2/39 (5%) Punti vinti su seconda di servizio 23/34 (68%) 15/22 (68%) Palle break convertite 2/10 (20%) 0/4 (0%) Giochi di risposta giocati 9 10 STATISTICHE DEI PUNTI Punti vinti a rete 6/8 (75%) 7/10 (70%) Vincenti 24 25 Errori non forzati 26 29 Punti vinti al servizio 44/61 (72%) 43/76 (57%) Punti vinti in risposta 33/76 (43%) 17/61 (28%) Totale punti vinti 77/137 (56%) 60/137 (44%)





