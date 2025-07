Darderi inarrestabile: semifinale a Umago dopo una gran rimonta su Prizmic

Luciano Darderi continua il suo straordinario momento di forma e vola in semifinale all’ATP 250 di Umago, battendo in rimonta il beniamino di casa Dino Prizmic con il punteggio di 1-6 6-2 6-3 al termine di una battaglia intensa e ricca di capovolgimenti di fronte.

Il match si apre con un break subito centrato da Darderi, che sembra mettere subito in discesa la sfida. Ma l’illusione dura poco: Prizmic, spinto dal pubblico di casa e forte di un tennis brillante, reagisce con veemenza, infilando una serie di giochi consecutivi che travolgono l’azzurro. Con tre break subiti, Darderi si ritrova a cedere nettamente il primo set per 6-1, mentre sugli spalti la tifoseria croata si scalda sempre di più.

Nel secondo parziale, però, la musica cambia: Darderi si fa trovare pronto nei momenti chiave, lotta in un game maratona sull’1-0 e, sfruttando qualche incertezza di Prizmic, conquista il break che gli restituisce fiducia. Dopo un breve passaggio a vuoto e il controbreak croato, l’italo-argentino torna subito avanti e trova il ritmo che lo ha accompagnato nelle ultime settimane. Dal 3-1 in poi domina la scena, chiudendo il set 6-2 con un medical timeout chiesto dal rivale alla fine del parziale.

Il terzo e decisivo set si apre con un equilibrio serrato: Darderi ha l’opportunità di scappare sul 2-0, ma Prizmic si salva. Si procede senza particolari scossoni fino al 3-2, quando l’azzurro piazza il break che risulterà determinante. Prizmic cerca di rientrare in partita, ma non sfrutta la sua chance nel game successivo e Darderi, sempre più sicuro nei propri mezzi, chiude la sfida dopo due ore e undici minuti di lotta, conquistando la sua settima vittoria consecutiva tra Bastad e Umago.

In semifinale, ora, per Darderi ci sarà una sfida dal sapore speciale contro Camilo Ugo Carabelli, argentino come lui d’origine e rivale ben conosciuto a livello Challenger, con il bilancio degli scontri diretti che sorride leggermente al giocatore italiano (4-3). Un altro appuntamento da non perdere per un Darderi che sembra davvero inarrestabile in questo periodo.

ATP Umag Dino Prizmic Dino Prizmic 6 2 3 Luciano Darderi [2] Luciano Darderi [2] 1 6 6 Vincitore: Darderi Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-6 L. Darderi 15-0 30-0 30-15 40-15 3-5 → 3-6 D. Prizmic 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-5 → 3-5 L. Darderi 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 2-4 → 2-5 D. Prizmic 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 30-40 2-3 → 2-4 L. Darderi 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-2 → 2-3 D. Prizmic 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 L. Darderi 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 1-1 → 1-2 D. Prizmic 15-0 15-15 15-30 df 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 df 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-1 → 1-1 L. Darderi 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 ace ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 D. Prizmic 0-15 15-15 15-30 15-40 2-5 → 2-6 L. Darderi 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 2-4 → 2-5 D. Prizmic 15-0 30-0 40-0 1-4 → 2-4 L. Darderi 0-15 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 1-3 → 1-4 D. Prizmic 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 df 1-2 → 1-3 L. Darderi 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 0-2 → 1-2 D. Prizmic 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 0-1 → 0-2 L. Darderi 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 D. Prizmic 15-0 30-0 ace 40-0 ace 5-1 → 6-1 L. Darderi 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 df 40-40 40-A 4-1 → 5-1 D. Prizmic 15-0 15-15 df 30-15 40-15 3-1 → 4-1 L. Darderi 0-15 0-30 15-30 15-40 2-1 → 3-1 D. Prizmic 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 L. Darderi 0-15 0-30 df 15-30 15-40 30-40 0-1 → 1-1 D. Prizmic 0-15 0-30 df 15-30 15-40 0-0 → 0-1

Statistica Prizmic 🇭🇷 Darderi 🇮🇹 STATISTICHE DI SERVIZIO Rating del servizio 229 234 Ace 3 6 Doppi falli 5 2 Prima di servizio 44/73 (60%) 42/74 (57%) Punti vinti sulla prima 29/44 (66%) 29/42 (69%) Punti vinti sulla seconda 13/29 (45%) 13/32 (41%) Palle break salvate 3/8 (38%) 2/6 (33%) Giochi di servizio giocati 12 12 VELOCITÀ DI SERVIZIO Velocità massima 210km/h (130 mph) 218km/h (135 mph) Velocità media prima 197km/h (122 mph) 203km/h (126 mph) Velocità media seconda 159km/h (98 mph) 169km/h (105 mph) STATISTICHE DI RISPOSTA Rating della risposta 190 193 Punti vinti su prima di servizio 13/42 (31%) 15/44 (34%) Punti vinti su seconda di servizio 19/32 (59%) 16/29 (55%) Palle break convertite 4/6 (67%) 5/8 (63%) Giochi di risposta giocati 12 12 STATISTICHE DEI PUNTI Punti vinti a rete 10/14 (71%) 12/14 (86%) Vincenti 19 26 Errori non forzati 32 27 Punti vinti al servizio 42/73 (58%) 42/74 (57%) Punti vinti in risposta 32/74 (43%) 31/73 (42%) Totale punti vinti 74/147 (50%) 73/147 (50%)





Francesco Paolo Villarico