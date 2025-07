Italiani e Italiane nei tornei ITF: I risultati di Giovedì 24 Luglio 2025

M25 Denia 30000 – 2nd Round

Iannis Miletich vs [2] Nikolas Sanchez izquierdo ore 10:00

M25 Porto 30000 – 2nd Round

Luca Potenza vs Hugo Maia Non prima delle 15:00

[1] Alejandro Moro canas vs Filippo Moroni Non prima delle 13:30

Henry Searle vs [5] Fabrizio Andaloro ore 12:00

Ioan Alexandru Chiritavs Carlo Alberto Caniato

M15 Santa Tecla 15000 – 2nd Round

[6] Pietro Orlando Fellin vs Cesar Cruz Non prima delle 20:00

[8] Mwendwa Mbithivs Niccolo BaroniMarkus Moldervs Lorenzo Comino

M15 Segrate 15000 – 2nd Round

[1] Lilian Marmousez vs Giorgio Tabacco ore 10:00

Stefano D’agostino vs [8] Millen Hurrion 2 incontro dalle 10:00

Filippo Speziali vs [4] Federico Iannaccone Non prima delle 12:30

[3] Manuel Mazza vs William Grant ore 10:00

Gabriele Crivellaro vs [2] Ergi Kirkin 2 incontro dalle 10:00

Jan Kumstat vs [6] Gianmarco Ferrari Non prima delle 12:30

[5] Alexander Weis vs Samuele Pieri ore 10:00

[7] Lorenzo Carboni vs Jacopo Bilardo 2 incontro dalle 10:00

Marcello Serafinivs Boris ButulijaMateo Del pinovs [2] Tommaso Compagnucci

W35 Monastir 30000 – 2nd Round

Arianna Zucchini vs [2] Rina Saigo Non prima delle 18:00

Anastasia Zolotarevavs Sofia Rocchetti

W15 Campina 15000 – 2nd Round

Ioana Teodora Sava vs Federica Sacco Non prima delle 12:00

Lorena Solar donosovs [3] Verena Meliss[4] Jessica Bertoldovs Najah Dawson