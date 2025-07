Arnaldi supera Sonego e vola agli ottavi a Washington: ora attende Fritz. Darderi senza freni: vola ai quarti a Umago dopo il successo su Tseng

Matteo Arnaldi si guadagna un posto tra i migliori sedici del torneo ATP 500 di Washington superando Lorenzo Sonego con un doppio 7-5 in un match combattuto e ricco di ribaltamenti. Il ligure, protagonista di una prova di carattere e concretezza nei momenti chiave, affronterà ora negli ottavi la prima testa di serie, Taylor Fritz.

La partita si apre con grande intensità e subito fioccano le occasioni: Arnaldi sfrutta un doppio fallo di Sonego e strappa il servizio, portandosi avanti 2-0 nonostante qualche incertezza al servizio. Sonego reagisce e accorcia le distanze, ma Arnaldi tiene duro e rimane avanti. La prima frazione segue il copione dell’equilibrio, con entrambi i giocatori bravi a difendere il proprio turno di battuta. Il torinese trova il controbreak con un preciso diritto incrociato impattando sul 4 pari, ma è Arnaldi a piazzare la zampata decisiva nel finale, cogliendo il break sul 5 pari e poi chiudendo senza esitazioni il primo set.

Anche il secondo set si apre con il ligure che scappa subito avanti, approfittando degli errori del suo avversario e infilando il quinto game consecutivo. Sonego si scuote e prova a restare in scia, salvando anche una palla break importante e accorciando le distanze. Il match sembra prendere una piega diversa quando Arnaldi si complica la vita con due doppi falli che favoriscono il ritorno di Sonego, capace di mettere la testa avanti sul 5-4. Ma proprio come nella prima frazione, Matteo tira fuori la grinta nel momento decisivo: con un rovescio lungolinea si procura due palle break nell’undicesimo game, concretizzando il vantaggio con uno smash. Nel gioco finale, Arnaldi serve con grande sicurezza e archivia la pratica con un diritto vincente che vale il passaggio del turno.

ATP Washington Matteo Arnaldi Matteo Arnaldi 7 7 Lorenzo Sonego [16] Lorenzo Sonego [16] 5 5 Vincitore: Arnaldi Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 M. Arnaldi 15-0 15-15 30-15 40-15 6-5 → 7-5 L. Sonego 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 5-5 → 6-5 M. Arnaldi 15-0 30-0 40-0 ace 4-5 → 5-5 L. Sonego 15-0 30-0 40-0 40-15 4-4 → 4-5 M. Arnaldi 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 df 40-40 40-A df 4-3 → 4-4 L. Sonego 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 4-2 → 4-3 M. Arnaldi 15-0 30-0 40-0 3-2 → 4-2 L. Sonego 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 3-1 → 3-2 M. Arnaldi 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 L. Sonego 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-0 → 2-1 M. Arnaldi 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-0 → 2-0 L. Sonego 15-0 15-15 15-30 15-40 df 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 M. Arnaldi 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 6-5 → 7-5 L. Sonego 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 5-5 → 6-5 M. Arnaldi 15-0 30-0 ace 30-15 30-30 40-30 ace 4-5 → 5-5 L. Sonego 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 M. Arnaldi 15-0 15-15 15-30 15-40 df 30-40 4-3 → 4-4 L. Sonego 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 4-2 → 4-3 M. Arnaldi 15-0 30-0 40-0 40-15 df ace 3-2 → 4-2 L. Sonego 0-15 15-15 ace 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 3-1 → 3-2 M. Arnaldi 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-1 → 3-1 L. Sonego 15-0 30-0 40-0 ace 2-0 → 2-1 M. Arnaldi 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 df 40-40 A-40 40-40 df A-40 1-0 → 2-0 L. Sonego 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 df 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 40-40 40-A df 0-0 → 1-0

Statistica Arnaldi 🇮🇹 Sonego 🇮🇹 STATISTICHE DI SERVIZIO Rating del servizio 269 248 Ace 4 4 Doppi falli 6 3 Prima di servizio 38/70 (54%) 51/77 (66%) Punti vinti sulla prima 30/38 (79%) 31/51 (61%) Punti vinti sulla seconda 17/32 (53%) 14/26 (54%) Palle break salvate 2/4 (50%) 4/8 (50%) Giochi di servizio giocati 12 12 VELOCITÀ DI SERVIZIO Velocità massima 208km/h (129 mph) 218km/h (135 mph) Velocità media prima 183km/h (113 mph) 200km/h (124 mph) Velocità media seconda 149km/h (92 mph) 174km/h (108 mph) STATISTICHE DI RISPOSTA Rating della risposta 169 135 Punti vinti su prima di servizio 20/51 (39%) 8/38 (21%) Punti vinti su seconda di servizio 12/26 (46%) 15/32 (47%) Palle break convertite 4/8 (50%) 2/4 (50%) Giochi di risposta giocati 12 12 STATISTICHE DEI PUNTI Punti vinti a rete 11/12 (92%) 13/26 (50%) Vincenti 27 23 Errori non forzati 27 29 Punti vinti al servizio 47/70 (67%) 45/77 (58%) Punti vinti in risposta 32/77 (42%) 23/70 (33%) Totale punti vinti 79/147 (54%) 68/147 (46%)

Non si ferma il periodo magico di Luciano Darderi. L’azzurro, reduce dal trionfo a Bastad – secondo titolo della sua stagione – approda nei quarti di finale dell’ATP 250 di Umago, confermando il suo ottimo stato di forma. Dopo il bye al primo turno, Darderi ha dominato in due set contro Chun-Hsin Tseng, imponendosi 7-5 6-0 in un’ora e ventinove minuti.

L’italo-argentino ha impressionato con numeri importanti: 23 vincenti messi a segno, con un’ottima resa al servizio – il 72% di punti conquistati sulla prima e un solido 65% anche sulla seconda, nettamente superiore al 44% raccolto dall’avversario. Tseng, capace di replicare solo a tratti, si è fermato a 18 vincenti e ha dovuto cedere di fronte alla superiorità dell’azzurro soprattutto nella seconda frazione.

Il primo set si è sviluppato sui binari dell’equilibrio, con entrambi i giocatori solidi al servizio. Darderi annulla una delicata palla break nel sesto game e poi, nell’undicesimo, trova il guizzo decisivo: conquista il break e chiude poco dopo 7-5, senza concedere chance al servizio.

Nella seconda frazione è un assolo di Darderi. L’azzurro prende subito il controllo, strappando il servizio a Tseng nel game di apertura e poi ancora nel terzo, volando rapidamente sul 4-0. Da lì in poi, la partita è tutta in discesa e il 6-0 finale certifica una superiorità schiacciante.

Nei quarti di finale Darderi troverà ora il beniamino di casa Dino Prizmic, per continuare a sognare un’altra settimana da protagonista nel circuito ATP.

ATP Umag Chun-Hsin Tseng Chun-Hsin Tseng 5 0 Luciano Darderi [2] Luciano Darderi [2] 7 6 Vincitore: Darderi Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 0-6 L. Darderi 0-15 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 40-40 A-40 0-5 → 0-6 C. Tseng 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 ace 40-A 0-4 → 0-5 L. Darderi 15-0 30-0 40-0 ace 0-3 → 0-4 C. Tseng 0-15 0-30 0-40 df 0-2 → 0-3 L. Darderi 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 0-1 → 0-2 C. Tseng 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 L. Darderi 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 5-6 → 5-7 C. Tseng 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 df A-40 40-40 40-A 5-5 → 5-6 L. Darderi 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 5-4 → 5-5 C. Tseng 0-15 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 4-4 → 5-4 L. Darderi 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 4-3 → 4-4 C. Tseng 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-3 → 4-3 L. Darderi 15-0 15-15 df 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 3-2 → 3-3 C. Tseng 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 L. Darderi 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 2-1 → 2-2 C. Tseng 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-1 → 2-1 L. Darderi 15-0 30-0 ace 1-0 → 1-1 C. Tseng 15-0 30-0 ace 40-0 ace 40-15 df 0-0 → 1-0

Statistica Tseng 🇹🇼 Darderi 🇮🇹 STATISTICHE DI SERVIZIO Rating del servizio 210 300 Ace 4 5 Doppi falli 3 1 Prima di servizio 31/63 (49%) 36/59 (61%) Punti vinti sulla prima 19/31 (61%) 26/36 (72%) Punti vinti sulla seconda 14/32 (44%) 15/23 (65%) Palle break salvate 7/11 (64%) 2/2 (100%) Giochi di servizio giocati 9 9 VELOCITÀ DI SERVIZIO Velocità massima 199km/h (123 mph) 216km/h (134 mph) Velocità media prima 184km/h (114 mph) 201km/h (124 mph) Velocità media seconda 145km/h (90 mph) 162km/h (100 mph) STATISTICHE DI RISPOSTA Rating della risposta 63 176 Punti vinti su prima di servizio 10/36 (28%) 12/31 (39%) Punti vinti su seconda di servizio 8/23 (35%) 18/32 (56%) Palle break convertite 0/2 (0%) 4/11 (36%) Giochi di risposta giocati 9 9 STATISTICHE DEI PUNTI Punti vinti a rete 6/9 (67%) 7/11 (64%) Vincenti 18 23 Errori non forzati 18 16 Punti vinti al servizio 33/63 (52%) 41/59 (69%) Punti vinti in risposta 18/59 (31%) 30/63 (48%) Totale punti vinti 51/122 (42%) 71/122 (58%)





Marco Rossi