Matteo Gigante riceve la wild card per il National Bank Open di Toronto: accordo tra FITP e Tennis Canada

Matteo Gigante sarà tra i protagonisti del prossimo National Bank Open 2025 di Toronto: la terza wild card per il main draw è stata infatti assegnata proprio al giovane italiano, attualmente numero 127 ATP, nell’ambito di uno scambio di inviti tra Tennis Canada e la FITP (Federazione Italiana Tennis e Padel). L’accordo prevede che nel 2026 sarà invece una tennista canadese a ricevere una wild card per il tabellone principale del WTA di Roma.

Non solo main draw: le qualificazioni in programma sabato 26 luglio vedranno impegnati anche quattro giocatori locali, grazie alle wild card assegnate a Juan Carlos Aguilar, Dan Martin, Alvin Nicholas Tudorica e Justin Boulais. Un’opportunità importante per il movimento canadese, che potrà schierare tanti giovani talenti di casa nel torneo di categoria Masters 1000.

Il torneo, in programma dal 27 luglio al 7 agosto presso il Sobeys Stadium di Toronto, si svolgerà quest’anno con un nuovo formato esteso a 12 giorni e un tabellone principale allargato a 96 giocatori.

Per il main draw, oltre a Gigante, le wild card sono state assegnate anche ai canadesi Alexis Galarneau e Nicolas Arseneault, che si aggiungono ai già annunciati Auger-Aliassime, Shapovalov, Diallo, Draxl e Pospisil.





Marco Rossi