Masters 1000 Canada 2025, un torneo senza re: nessun campione Slam tra i primi otto del seeding. Lorenzo Musetti sarà testa di serie n.3

Le improvvise rinunce di Jannik Sinner, Novak Djokovic e Carlos Alcaraz hanno rivoluzionato il Masters 1000 del Canada 2025, regalando agli appassionati di tennis una statistica decisamente inusuale per il circuito: per la quinta volta dal 1990, nessuno delle otto teste di serie di un Masters 1000 è un campione Slam.

Si tratta di un dato raro e significativo, che mette in luce la transizione in atto nel tennis mondiale. Era già accaduto proprio a Toronto nel 2021, ma la situazione si ripete anche quest’anno a causa delle assenze forzate dei “Big” che negli ultimi anni hanno dominato la scena internazionale.

Con Sinner, Djokovic e Alcaraz fuori dai giochi, il torneo canadese si apre come un’occasione unica per i nuovi protagonisti del circuito ATP. Gli otto principali favoriti, infatti, non vantano ancora successi nei tornei del Grande Slam.

Gli appassionati assisteranno così a un torneo anomalo, zoppo per colpa di una programmazione poco oculata e dalla mancanza di una vera off-season.

Le otto teste di serie

1. Alexander Zverev 🇩🇪

2. Taylor Fritz 🇺🇸

3. Lorenzo Musetti 🇮🇹

4. Ben Shelton 🇺🇸

5. Holger Rune 🇩🇰

6. Andrey Rublev 🇷🇺

7. Frances Tiafoe 🇺🇸

8. Casper Ruud 🇳🇴





Marco Rossi