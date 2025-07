Venus Williams, leggenda senza tempo: a 45 anni torna e vince a Washington battendo la n.35 del mondo (Video)

Ci vuole qualcosa di straordinario per riuscire in quello che ha fatto Venus Williams la scorsa notte al WTA 500 di Washington. La campionessa americana, sette volte vincitrice Slam, è tornata in campo dopo quasi cinque mesi di assenza, senza una vittoria da agosto 2023, e dopo aver festeggiato i 45 anni solo poche settimane fa. Eppure, tutti questi numeri impallidiscono di fronte all’amore per il tennis che Venus riesce ancora a trasmettere ogni volta che calca un campo.

Contro Peyton Stearns, attuale numero 35 del mondo, Venus ha costruito un vero e proprio miracolo sportivo: vittoria in due set, 6-3 6-4, frutto soprattutto del servizio e del suo iconico dritto, armi che continuano a fare la differenza anche contro avversarie ben più giovani. Una serata storica che conferma come Venus non sia tornata nel circuito solo per salutare, ma per lasciare ancora il segno.

Per trovare un’impresa simile, bisogna tornare indietro al 2004, quando Martina Navratilova, a 47 anni, continuava a vincere partite WTA: l’età, evidentemente, per certe campionesse è solo un dettaglio. Eppure, nella classifica delle giocatrici più longeve a vincere nel circuito, Venus non è ancora nella top 10, dominata da Dodo Cheney e dalla sua incredibile vittoria a 57 anni nel 1973. Ma la storia di Venus è tutta da scrivere.

Non è solo il campo a regalare gioie a Venus Williams in questo periodo. Dopo la vittoria, la statunitense ha confermato durante l’intervista post-partita di essere felicemente fidanzata: al suo dito, in questi giorni, spicca un anello di fidanzamento. L’uomo che le ha rubato il cuore è l’attore italiano Andrea Preti, 37 anni. “Il mio fidanzato è qui allo stadio, è stato lui a darmi la forza per continuare a giocare,” ha dichiarato una Venus radiosa e sorridente.

La sua avventura a Washington prosegue contro Magdalena Frech, ma la sua vera vittoria è aver dimostrato ancora una volta che il tennis e l’amore non hanno età.





Francesco Paolo Villarico