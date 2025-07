Italiani e Italiane nei tornei ITF: I risultati di Martedì 23 Luglio 2025

M25 Denia 30000 – 1st Round

Iannis Miletich vs Andres Santamarta roig ore 10:00

Andres Gabriel Ciurlettivs [4] Jose PereiraAdan Freire da silvavs [5] Fabrizio Andaloro[6] Mats Rosenkranzvs Luca PotenzaLeonardo Rossivs Ignasi ForcanoPietro Romeo Scomparinvs Gheorghe Claudiu Schinteie[4] Gabi Adrian Boitanvs Lorenzo RottoliLeonardo Cattaneovs Valentin BaselCarlo Alberto Caniatovs Vlad Cristian Breazu[6] Pietro Orlando Fellinvs Kaipo MarshallNiccolo Baronivs Alejandro Melero kretzer

M15 Segrate 15000 – 1st Round

Tobia Costanzo Baragiola mordini vs Jacopo Bilardo ore 10:00

Daniele Rapagnetta vs [6] Gianmarco Ferrari 2 incontro dalle 10:00

Gabriele Crivellaro vs Pietro Marino 3 incontro dalle 10:00

Alessandro Battiston vs [4] Federico Iannaccone Non prima delle 19:00

William Grant vs Andrea De marchi ore 10:00

Samuele Pieri vs Daniel Bagnolini 2 incontro dalle 10:00

Giulio Perego vs [2] Ergi Kirkin 3 incontro dalle 10:00

Filippo Speziali vs Samuele Seghetti 4 incontro dalle 10:00

Giorgio Tabacco vs Gabriele Bosio ore 10:00

[5] Alexander Weis vs Josip Simundza 2 incontro dalle 10:00

Stefano D’agostino vs Lorenzo Sciahbasi 3 incontro dalle 10:00

Jan Kumstat vs Fausto Tabacco 4 incontro dalle 10:00

Egor Pleshivtsevvs [2] Tommaso Compagnucci

W35 Monastir 30000 – 1st Round

Alicia Dudeney vs Cristina Elena Tiglea 2 incontro dalle 10:00

Sofia Rocchettivs [8] Jasmijn GimbrereDalila Jakupovicvs Samira De stefano

W15 Kursumlijska Banja 15000 – 1st Round

Denise Valente vs [5] Rebecca Munk mortensen ore 09:00

W15 Las Palmas de Gran Canaria 15000 – 1st Round

Emma Van poppel vs [3] Verena Meliss ore 11:30

[4] Jessica Bertoldo vs Ksenija Rage 2 incontro dalle 11:30