Musetti si ferma subito a Washington: Norrie lo elimina al debutto

Sconfitta amara per Lorenzo Musetti al secondo turno dell’ATP 500 di Washington. L’azzurro, dopo il bye dell’esordio, cede a Cameron Norrie dopo oltre due ore di battaglia con il punteggio di 3-6, 6-2, 6-3, lasciando il torneo già all’esordio. Musetti parte forte, mettendo a segno cinque ace tra primo set e inizio secondo, ma poi si spegne alla distanza, tradito soprattutto dal servizio: solo il 53% di prime in campo e un preoccupante 44% di punti vinti sulla seconda sono i numeri che pesano come un macigno sulla sua prestazione. Enorme il rammarico per le cinque palle break non sfruttate sul 2-2 del set decisivo, mentre Norrie, nonostante otto doppi falli, paga solo due turni di battuta e trova la solidità nei momenti chiave. L’uscita di scena costa cara a Musetti anche in ottica ranking: perde i punti della finale di Umago 2024 e scivolerà almeno al numero 9 del mondo, prima di prepararsi al Masters 1000 di Toronto, dove sarà testa di serie n.4.

Una frazione praticamente perfetta per il toscano, che mostra grande solidità al servizio e sfrutta subito le indecisioni dell’avversario.

Il break decisivo arriva già nel secondo gioco, con Norrie che commette troppi errori di rovescio e regala l’opportunità all’azzurro di scappare nel punteggio. Musetti non si fa pregare: tiene il servizio a zero più volte, piazza ben quattro ace e mette in mostra una seconda palla sempre efficace, che spesso sorprende il britannico. Nei momenti chiave, il n.7 del mondo è impeccabile: servizio, dritto e volée fanno la differenza, mentre Norrie fatica sia in risposta che negli scambi più lunghi.

Musetti dimostra grande freddezza anche quando Norrie prova a scuotersi con qualche urlo dopo gli errori dell’italiano: l’azzurro non si scompone e continua a comandare il gioco, chiudendo il finale di set con l’ennesimo ace. L’ultimo game, tenuto a zero, fotografa al meglio la supremazia di Musetti nella prima frazione.

L’inizio del set vede Musetti subito impegnato in un game maratona, dove spreca due palle break e lascia scappare Norrie che, complice anche qualche errore di troppo dell’azzurro, trova subito il break e si porta avanti 2-0. Musetti prova a reagire, regalando anche un punto da applausi su una palla corta di Norrie nel secondo game, ma la solidità del britannico al servizio e la ritrovata fiducia nei colpi gli permettono di allungare ancora.

Il passaggio a vuoto del toscano si prolunga: Musetti si smarrisce tra smorzate sbagliate e doppi falli, mentre Norrie, a braccia larghe e urli liberatori sugli errori dell’azzurro, fa valere tutta la sua esperienza. Si arriva rapidamente al 5-0, con Norrie che concede pochissimo e Musetti che sembra improvvisamente fuori dal match. Solo sul 5-1 l’azzurro interrompe l’emorragia, conquistando un break.

Nel gioco successivo Musetti tenta una timida rimonta, ma la tensione lo tradisce, incappando in un doppio fallo sul terzo set point complessivo che consegna a Norrie il secondo set per 6 a 2.

L’inizio del terzo set sembra promettente per Musetti, che ritrova la prima di servizio e infila un game a 30 per pareggiare i conti sull’1-1. Tuttavia, Norrie non concede più nulla nei suoi turni di battuta e mette pressione costante all’azzurro, che fatica a tenere il passo nei momenti chiave. I doppi falli (sei nel solo terzo set), la fatica e qualche esitazione nelle fasi cruciali cominciano a pesare sulle spalle di Musetti, che dopo un buon avvio si ritrova costretto a inseguire.

Il game centrale del set, quello che di fatto decide la partita, arriva sul 2-2 pari: Musetti si procura ben cinque palle break ma non riesce a concretizzarle, complici anche un paio di errori gratuiti e la solida difesa di Norrie, che si salva e scappa nel punteggio. Da lì in poi il britannico non si volta più indietro: firma il break decisivo e, spinto da una prima sempre più incisiva e da un dritto lungolinea che fa male, vola verso la vittoria.

Musetti prova a restare aggrappato, tiene il servizio sul 3-5, ma ormai la partita è nelle mani di Norrie. Nell’ultimo game, dopo un’ultima fiammata dell’azzurro che annulla un primo match point con un rovescio in cross, il britannico chiude i conti grazie ad un ottimo servizio.

Termina così, dopo oltre due ore di battaglia, l’avventura di Musetti a Washington: resta il rammarico per le tante occasioni sprecate nel terzo set e la consapevolezza che la strada per fare la differenza sul cemento richiederà ancora lavoro e fiducia. Per Norrie, invece, una rimonta di carattere e un passaggio di turno conquistato con esperienza e solidità nei momenti decisivi.

ATP Washington Cameron Norrie Cameron Norrie 3 6 6 Lorenzo Musetti [2] Lorenzo Musetti [2] 6 2 3 Vincitore: Norrie Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-3 C. Norrie 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 5-3 → 6-3 L. Musetti 15-0 30-0 30-15 df 40-15 40-30 5-2 → 5-3 C. Norrie 0-15 df 15-15 30-15 40-15 40-30 4-2 → 5-2 L. Musetti 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 3-2 → 4-2 C. Norrie 0-15 df 0-30 df 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 2-2 → 3-2 L. Musetti 15-0 30-0 40-0 ace 2-1 → 2-2 C. Norrie 0-15 df 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 1-1 → 2-1 L. Musetti 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-0 → 1-1 C. Norrie 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 L. Musetti 15-0 15-15 df 30-15 30-30 30-40 df 5-2 → 6-2 C. Norrie 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A df 5-1 → 5-2 L. Musetti 0-15 15-15 30-15 40-15 5-0 → 5-1 C. Norrie 15-0 30-0 40-0 4-0 → 5-0 L. Musetti 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 3-0 → 4-0 C. Norrie 0-15 15-15 ace 30-15 ace 40-15 2-0 → 3-0 L. Musetti 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 df 1-0 → 2-0 C. Norrie 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 L. Musetti 15-0 30-0 40-0 ace 3-5 → 3-6 C. Norrie 15-0 15-15 30-15 40-15 2-5 → 3-5 L. Musetti 15-0 30-0 40-0 2-4 → 2-5 C. Norrie 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 1-4 → 2-4 L. Musetti 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 1-3 → 1-4 C. Norrie 15-0 30-0 40-0 ace 0-3 → 1-3 L. Musetti 0-15 15-15 30-15 40-15 ace ace 0-2 → 0-3 C. Norrie 0-15 df 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 0-1 → 0-2 L. Musetti 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1

Statistica Norrie 🇬🇧 Musetti 🇮🇹 STATISTICHE DI SERVIZIO Rating del servizio 265 247 Ace 4 5 Doppi falli 8 4 Prima di servizio 55/91 (60%) 39/73 (53%) Punti vinti sulla prima 41/55 (75%) 31/39 (79%) Punti vinti sulla seconda 17/36 (47%) 15/34 (44%) Palle break salvate 9/11 (82%) 3/7 (43%) Giochi di servizio giocati 13 13 VELOCITÀ DI SERVIZIO Velocità massima 206km/h (128 mph) 214km/h (132 mph) Velocità media prima 184km/h (114 mph) 193km/h (119 mph) Velocità media seconda 141km/h (87 mph) 150km/h (93 mph) STATISTICHE DI RISPOSTA Rating della risposta 164 112 Punti vinti su prima di servizio 8/39 (21%) 14/55 (25%) Punti vinti su seconda di servizio 19/34 (56%) 19/36 (53%) Palle break convertite 4/7 (57%) 2/11 (18%) Giochi di risposta giocati 13 13 STATISTICHE DEI PUNTI Punti vinti a rete 16/18 (89%) 9/13 (69%) Vincenti 24 23 Errori non forzati 39 30 Punti vinti al servizio 58/91 (64%) 46/73 (63%) Punti vinti in risposta 27/73 (37%) 33/91 (36%) Totale punti vinti 85/164 (52%) 79/164 (48%)





Francesco Paolo Villarico