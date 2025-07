Zverev ringrazia la Rafa Nadal Academy: “Settimana speciale, grazie Toni e Rafa!”

Alexander Zverev si prepara al meglio in vista della tournée nordamericana e lo fa scegliendo un luogo di eccellenza: la Rafa Nadal Academy di Manacor. Il tedesco, reduce da un periodo intenso e alla ricerca delle migliori sensazioni sul cemento, ha trascorso oltre una settimana a Maiorca lavorando con Toni Nadal, zio e storico allenatore del campione spagnolo.

In un video condiviso dalla stessa Academy, Zverev ha voluto esprimere tutta la sua gratitudine:

“Grazie Toni per l’aiuto in questi giorni e grazie anche a Rafa, che si è fatto vedere più volte durante le mie sessioni. È stato un piacere essere qui, ho trovato condizioni ideali e uno staff di alto livello. Mi sento pronto per affrontare la seconda parte della stagione”, ha dichiarato il numero 3 del mondo.

La risposta della Rafa Nadal Academy non si è fatta attendere: “Grazie Alex per le tue parole. È stato un piacere averti qui questa settimana! Buona fortuna per i tuoi prossimi tornei!”, si legge sui profili social dell’Accademia.

Zverev, che proprio negli Stati Uniti andrà a caccia di grandi risultati tra Masters 1000 e US Open, punta ora a raccogliere i frutti di una preparazione di alto livello, arricchita dal confronto diretto con due giganti del tennis come Toni e Rafa Nadal. Non è stata quindi una collaborazione a lungo termine ma di breve periodo.





