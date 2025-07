Wawrinka, leggenda senza tempo: vince a 40 anni a Umago e sogna nuovi record

Stan Wawrinka continua a scrivere pagine di tennis con una passione che sembra non conoscere limiti. Il campione svizzero, a 40 anni e tre mesi, ha conquistato una vittoria nel torneo ATP di Umago, diventando così il quarto tennista più anziano della storia capace di vincere un match nel circuito maggiore.

Solo tre colossi lo precedono in questa speciale classifica: Feliciano López (41 anni e 9 mesi), Ivo Karlovic (42 anni e 4 mesi) e l’intramontabile Jimmy Connors (42 anni e 9 mesi). Wawrinka, che ha già regalato pagine indimenticabili agli appassionati con tre titoli Slam e un gioco potente quanto elegante, si conferma un esempio di longevità, pronto a inseguire ancora nuovi record.

La domanda ora è spontanea: riuscirà davvero Stan ad avvicinarsi e magari superare il traguardo di Connors, diventando il più anziano vincitore di sempre in un torneo ATP? Con la sua determinazione e l’amore incondizionato per il tennis, il sogno non sembra così impossibile. Una cosa è certa: Wawrinka, oggi come ieri, è un simbolo di questo sport.





Marco Rossi