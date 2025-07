Italiani e italiane nei tornei ITF: I risultati di Martedì 22 Luglio 2025

M25 Ollersbach 30000 – 1st Round

Maxwell Castle vs [12] Andrea Gola ore 09:30

M25 Porto 30000 – 1st Round

Stuart Parker vs Filippo Moroni Non prima delle 13:30

[2] Pietro Romeo Scomparinvs [9] Matei Florin Breazu[1] Valentin Baselvs [10] Giammarco Gandolfi[3] Leonardo Cattaneovs Marian Petre Prajescu

M15 Monastir 15000 – 3rd Round Q

[2] Markus Molder vs [13] Lorenzo Comino ore 10:30

Stevan Popovic vs Stefan Vedovelli ore 10:30

M15 Segrate – 2nd Round Q, 1st Round Md

[5] Lorenzo Sciahbasi vs [15] Giacomo Crisostomo ore 09:30

[3] Gabriele Maria Noce vs [11] Giulio Perego 2 incontro dalle 09:30

[3] Manuel Mazza vs Niccolo Catini Non prima delle 12:00

[1] Lilian Marmousez vs Juan Cruz Martin manzano 2 incontro dalle 12:00

[7] Lorenzo Carboni vs Niccolo Ciavarella Non prima delle 19:30

[8] Giorgio Tabacco vs [14] Jarno Jans ore 09:30

Daniel Bagnolini vs [10] Nicolas Parizzia 2 incontro dalle 09:30

[6] Jacopo Bilardo vs Denis Constantin Spiridon Non prima delle 12:00

Giuseppe La vela vs [8] Millen Hurrion 2 incontro dalle 12:00

[1] Alessandro Bellifemine vs [9] Gabriele Bosio ore 09:30

[4] Justin Schlageter vs [13] Daniele Rapagnetta 2 incontro dalle 09:30

[2] Filippo Speziali vs [12] Alessandro Spadola Non prima delle 12:00

M15 Kursumlijska Banja 15000 – 1st Round

[1] Svyatoslav Gulin vs Marcello Serafini Non prima delle 11:00

W35 Monastir – 3rd Round Q

Megan Heuser vs [16] Cristina Elena Tiglea Non prima delle 11:30

Arianna Zucchini vs Weronika Ewald Non prima delle 11:30

[5] Elena Milovanovic vs [12] Lavinia Luciano Non prima delle 11:30

[2] Amelie Van impevs [11] Giuliana Bestetti[4] Beatrice Riccivs [15] Eva BennemannDiletta Cherubinivs [2] Noma Noha akugue

W15 Campina 15000 – 1st Round

Federica Sacco vs [6] Mana Kawamura Non prima delle 11:30

Martina Genis salasvs [5] Laura Mair