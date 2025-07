Rune cambia tutto: Agassi e Panichi nel nuovo super-team del danese

Il 2025 di Holger Rune sta diventando la stagione della grande trasformazione. Il giovane danese, da tempo alla ricerca di una svolta nella sua carriera e di quella continuità che ancora gli manca nei grandi appuntamenti, continua a rimescolare le carte nel proprio team per provare a compiere il definitivo salto di qualità. Dopo aver sorpreso tutti presentandosi a Washington al fianco di André Agassi, icona assoluta del tennis mondiale e nuovo consulente tecnico, ora Rune aggiunge un altro pezzo da novanta al suo staff: Marco Panichi.

Il preparatore atletico italiano è una delle figure più rispettate nel mondo del tennis, avendo lavorato negli ultimi anni sia con Novak Djokovic sia, più recentemente, con Jannik Sinner. Proprio dalla squadra dell’azzurro Panichi è uscito a pochi giorni dall’inizio di Wimbledon, lasciando il posto vacante e aprendo così la porta all’ingaggio da parte di Rune. A rivelarlo è il quotidiano danese B.T., che sottolinea come il classe 2003 stia puntando sempre più in alto per provare a ridurre il gap con Sinner e Alcaraz, i due grandi dominatori della Next Gen.

Con Agassi come mentore tecnico e Panichi responsabile della preparazione fisica, Rune spera di trovare la stabilità e il metodo necessari per competere ad armi pari con i migliori. “Sono figure incredibili, con tantissima esperienza ad altissimo livello. Volevo nuove idee e nuovi stimoli”, ha detto Holger a margine degli ultimi allenamenti. Dopo aver cambiato più volte allenatore negli ultimi mesi e aver dichiarato apertamente di puntare al numero 1 del mondo, la strategia del danese è chiara: rimettersi totalmente in discussione per ripartire con ambizioni ancora maggiori.





Marco Rossi