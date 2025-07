Ufficiale: anche Alcaraz rinuncia al Masters 1000 canadese

Dopo le anticipazioni della stampa iberica, arriva la conferma dal diretto interessato: Carlos Alcaraz ha deciso di disertare il Masters 1000 canadese, quest’anno in scena a Toronto. L’annuncio con il canonico post social, nel quale il talento di Murcia afferma di soffrire di fastidi muscolari che deve trattare per tornare al 100%.

“Dopo molte settimane di competizione senza pause, non sarò in grado di giocare a Toronto quest’anno” scrive Alcaraz, “ho dei piccoli fastidi muscolari e sento il bisogno di recuperare fisicamente e mentalmente per i prossimi impegni. Sono molto dispiaciuto per il torneo e i miei sostenitori canadesi”.

After many consecutive weeks of competition without rest, I will not be able to play in Toronto this year. I have small muscles issues and I need to recover physically and mentally for what comes next. To the tournament and to my fans in Canada I am very sorry, I will see you…

