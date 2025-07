Arnaldi miracoloso a Washington: dal 3-5 e 0-40 alla vittoria, ora derby con Sonego. Zeppieri fuori ad Umago

Matteo Arnaldi firma una delle vittorie più incredibili e coraggiose della sua carriera, superando il tedesco Daniel Altmaier al termine di una vera e propria battaglia: 4-6, 6-2, 7-6(2) il punteggio a favore dell’azzurro, che ha saputo risalire da una situazione che sembrava ormai disperata.

Il match, valido per il primo turno, ha vissuto il suo momento clou nel terzo e decisivo set, quando Arnaldi si è ritrovato sotto 1-4 con due break di svantaggio. Sembra tutto scritto, ma il ligure non si è mai arreso e ha continuato a lottare, trovando la forza di recuperare un primo break e poi arrivare al 3-5, costretto a servire per restare nel match. Qui, sullo 0-40, Altmaier si procura tre match point consecutivi, più un quarto: Matteo, con coraggio e lucidità, li annulla uno dopo l’altro, tiene la battuta e nel game successivo, con l’inerzia dalla sua parte, strappa ancora il servizio al tedesco per il 5-5.

Si arriva così al tie-break finale, dove Arnaldi vola subito avanti 4-1 e gestisce con autorità fino al 7-2 che vale una rimonta epica, tutta grinta e cuore. Una vittoria che dà fiducia e conferma il carattere dell’azzurro, capace di restare sempre attaccato alla partita e non mollare mai, nemmeno quando tutto sembrava perso.

Al secondo turno ci sarà subito un derby azzurro di grande fascino contro Lorenzo Sonego. Se il buongiorno si vede dal mattino, ci aspetta un’altra sfida tutta da vivere!

ATP Washington Matteo Arnaldi Matteo Arnaldi 4 6 7 Daniel Altmaier Daniel Altmaier 6 2 6 Vincitore: Arnaldi Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 2*-1 3*-1 4-1* 4-2* 5*-2 6*-2 6-6 → 7-6 D. Altmaier 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 6-5 → 6-6 M. Arnaldi 15-0 30-0 40-0 ace 5-5 → 6-5 D. Altmaier 0-15 0-30 15-30 15-40 4-5 → 5-5 M. Arnaldi 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 3-5 → 4-5 D. Altmaier 15-0 40-0 3-4 → 3-5 M. Arnaldi 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 2-4 → 3-4 D. Altmaier 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 1-4 → 2-4 M. Arnaldi 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 ace 1-3 → 1-4 D. Altmaier 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 1-2 → 1-3 M. Arnaldi 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 ace 1-1 → 1-2 D. Altmaier 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 ace 1-0 → 1-1 M. Arnaldi 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 D. Altmaier 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A ace 5-2 → 6-2 M. Arnaldi 15-0 15-15 30-15 30-30 df 40-30 ace 4-2 → 5-2 D. Altmaier 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-1 → 4-2 M. Arnaldi 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 3-1 → 4-1 D. Altmaier 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 2-1 → 3-1 M. Arnaldi 15-0 30-0 ace 30-15 30-30 40-30 ace 1-1 → 2-1 D. Altmaier 15-0 30-0 40-0 ace 1-0 → 1-1 M. Arnaldi 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 D. Altmaier 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 4-5 → 4-6 M. Arnaldi 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 ace 4-4 → 4-5 D. Altmaier 15-0 15-15 30-15 40-15 4-3 → 4-4 M. Arnaldi 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 3-3 → 4-3 D. Altmaier 15-0 15-15 df 30-15 ace 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 3-2 → 3-3 M. Arnaldi 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 2-2 → 3-2 D. Altmaier 0-15 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 M. Arnaldi 15-0 30-0 40-0 ace 1-1 → 2-1 D. Altmaier 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 M. Arnaldi 0-15 15-15 15-30 30-30 ace 30-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0

Si interrompe al primo turno il percorso di Giulio Zeppieri all’ATP di Umago. Il mancino azzurro si è arreso in due set a Chun Hsin Tseng (7-5 6-4), in una sfida durata un’ora e quaranta minuti che ha visto il tennista di Taiwan più solido nei momenti chiave. Per Zeppieri, che veniva da un buon periodo di forma, una sconfitta che lascia un po’ di amaro in bocca, soprattutto per come si era messo il primo set.

L’avvio di partita è stato equilibrato, con entrambi i giocatori bravi a difendere i propri turni di battuta senza grossi rischi. Proprio quando sembrava che l’inerzia potesse sorridere all’azzurro – break conquistato al termine di un combattutissimo ottavo game e 5-3 nel primo set – Zeppieri ha accusato un improvviso passaggio a vuoto. Tseng ne ha approfittato immediatamente, infilando una serie di giochi e ribaltando la situazione fino al 7-5 in suo favore dopo 57 minuti.

Spinto dalla rimonta, il tennista asiatico ha preso il largo anche nel secondo parziale, strappando la battuta a Zeppieri nel terzo e nel settimo game e portandosi avanti 5-2. Un lampo d’orgoglio dell’italiano gli permette di recuperare uno dei due break di svantaggio e di accorciare sul 5-4, ma al momento di chiudere Tseng non si lascia sorprendere: si issa 40-0 nel decimo game e archivia la pratica al secondo match point.

Per Zeppieri è già tempo di pensare al prossimo appuntamento, mentre Tseng guadagna l’accesso al secondo turno dove affronterà Luciano Darderi.

ATP Umag Chun-Hsin Tseng Chun-Hsin Tseng 7 6 Giulio Zeppieri Giulio Zeppieri 5 4 Vincitore: Tseng Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 C. Tseng 15-0 30-0 40-0 40-15 5-4 → 6-4 G. Zeppieri 15-0 30-0 40-0 5-3 → 5-4 C. Tseng 0-15 df 0-30 15-30 15-40 5-2 → 5-3 G. Zeppieri 0-15 15-15 30-15 30-30 df 30-40 4-2 → 5-2 C. Tseng 15-0 30-0 40-0 3-2 → 4-2 G. Zeppieri 15-15 30-15 30-30 40-30 3-1 → 3-2 C. Tseng 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 3-1 G. Zeppieri 0-15 0-30 0-40 15-40 1-1 → 2-1 C. Tseng 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-1 → 1-1 G. Zeppieri 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 C. Tseng 15-0 30-0 40-0 ace 6-5 → 7-5 G. Zeppieri 0-15 0-30 0-40 df 15-40 df 5-5 → 6-5 C. Tseng 15-0 30-0 40-0 4-5 → 5-5 G. Zeppieri 15-0 15-15 df 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 3-5 → 4-5 C. Tseng 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 df 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 3-4 → 3-5 G. Zeppieri 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace ace 3-3 → 3-4 C. Tseng 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 G. Zeppieri 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-2 → 2-3 C. Tseng 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-2 → 2-2 G. Zeppieri 0-15 df 0-30 15-30 30-30 40-30 1-1 → 1-2 C. Tseng 0-15 0-30 15-30 30-30 ace 40-30 0-1 → 1-1 G. Zeppieri 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1





Marco Rossi