Livesport Prague Open: Cocciaretto e Stefanini volano al secondo turno

Ottimo esordio per Elisabetta Cocciaretto e Lucrezia Stefanini al “Livesport Prague Open 2025”, torneo WTA 250 con montepremi di 275.094 dollari che si gioca sui campi in cemento dello Sparta Praga Tennis Club, tornati alla superficie veloce dopo la parentesi sulla terra battuta dello scorso anno. L’evento è seguito in diretta su SuperTennis e SuperTenniX.

Cocciaretto, n.77 WTA, ha iniziato la sua campagna praghese superando in modo convincente la svizzera Viktoria Golubic (n.87) con il punteggio di 6-2 6-3. La marchigiana, 24 anni, conferma così il buon feeling contro la 32enne di Zurigo, già battuta nettamente nell’unico precedente tra le due. “È stata una partita dura, lei è un’ottima giocatrice, in Top 100 da tanto tempo. Ho giocato su tre superfici diverse in tre settimane, è una bella sfida per il mio tennis”, ha dichiarato soddisfatta Cocciaretto al termine del match. Al secondo turno la attende un impegno molto tosto contro la prima testa di serie del torneo, la ceca Linda Noskova (n.23 WTA), oppure contro la qualificata russa Anastasia Gasanova (n.249).

Sorrisi anche per Lucrezia Stefanini (n.151 WTA), entrata in tabellone come lucky loser dopo la sconfitta nel turno decisivo delle qualificazioni contro la wild card ceca Kovackova (n.773). L’azzurra ha saputo sfruttare al meglio l’occasione battendo in due set la bulgara Viktoriya Tomova (n.104) con il punteggio di 6-1 7-6(3), in un match mai giocato prima in carriera contro l’avversaria. Ora per Stefanini si prospetta una sfida contro la ceca Marie Bouzkova (n.47 WTA e n.5 del seeding), che ha eliminato la cinese Xinyu Gao (n.155), qualificata.

WTA 250 Prague – hard – 🌧️

WTA Prague Viktorija Golubic Viktorija Golubic 0 2 3 0 Elisabetta Cocciaretto • Elisabetta Cocciaretto 0 6 6 0 Vincitore: Cocciaretto Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Elisabetta Cocciaretto 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 Elisabetta Cocciaretto 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-5 → 3-6 Viktorija Golubic 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 3-4 → 3-5 Elisabetta Cocciaretto 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-3 → 3-4 Viktorija Golubic 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 Elisabetta Cocciaretto 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 2-2 → 2-3 Viktorija Golubic 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-2 → 2-2 Elisabetta Cocciaretto 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 1-2 Viktorija Golubic 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 Elisabetta Cocciaretto 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 Viktorija Golubic 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 2-5 → 2-6 Elisabetta Cocciaretto 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 2-4 → 2-5 Viktorija Golubic 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 2-3 → 2-4 Elisabetta Cocciaretto 15-0 30-0 40-0 40-15 2-2 → 2-3 Viktorija Golubic 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 1-2 → 2-2 Elisabetta Cocciaretto 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-1 → 1-2 Viktorija Golubic 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 1-0 → 1-1 Elisabetta Cocciaretto 0-15 0-30 0-40 0-0 → 1-0

WTA Prague Viktoriya Tomova Viktoriya Tomova 0 1 6 0 Lucrezia Stefanini • Lucrezia Stefanini 0 6 7 0 Vincitore: Stefanini Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Lucrezia Stefanini 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 0-2* 0-3* 0*-4 1*-4 2-4* 2-5* 2*-6 3*-6 6-6 → 6-7 Lucrezia Stefanini 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 5-6 → 6-6 Viktoriya Tomova 0-15 0-30 15-30 15-40 5-5 → 5-6 Lucrezia Stefanini 0-15 0-30 0-40 4-5 → 5-5 Viktoriya Tomova 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 4-4 → 4-5 Lucrezia Stefanini 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 3-4 → 4-4 Viktoriya Tomova 15-0 15-15 30-15 40-15 2-4 → 3-4 Lucrezia Stefanini 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 Viktoriya Tomova 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-3 → 2-3 Lucrezia Stefanini 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 1-2 → 1-3 Viktoriya Tomova 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 1-1 → 1-2 Lucrezia Stefanini 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 Viktoriya Tomova 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 Lucrezia Stefanini 15-0 30-0 40-0 40-15 1-5 → 1-6 Viktoriya Tomova 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 1-4 → 1-5 Lucrezia Stefanini 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 0-4 → 1-4 Viktoriya Tomova 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 0-3 → 0-4 Lucrezia Stefanini 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-2 → 0-3 Viktoriya Tomova 0-15 0-30 0-40 15-40 0-1 → 0-2 Lucrezia Stefanini 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1





Marco Rossi