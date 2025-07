Italiani e Italiane nei tornei ITF: I risultati di Lunedì 21 Luglio 2025

M25 Porto 30000 – 2nd Round Q

[3] Thomas Braithwaite vs Guglielmo Verdese Non prima delle 12:00

Luc Wielandvs Flavio Bocci[2] Pietro Romeo Scomparinvs Ioan Alexandru Teglas[3] Leonardo Cattaneovs David GutaIulius Maximus Stoicavs [10] Giammarco Gandolfi

M15 Monastir 15000 – 2nd Round Q

Darrshan Suresh vs [13] Lorenzo Comino ore 10:00

Stefan Vedovelli vs [11] Filippo Callerio 2 incontro dalle 10:00

[1] Alessandro Bellifeminevs Nicolo ToffaninPijus Vaitiekunasvs [15] Giacomo Crisostomo[5] Lorenzo Sciahbasivs Gabriele Maria Piano[2] Filippo Spezialivs Rocco Piatti[3] Gabriele Maria Nocevs Leonardo AlessandriniDaniel Lechnervs [13] Daniele RapagnettaGilberto Ravasiovs [14] Jarno Jans[8] Giorgio Tabaccovs Leonardo TaddiaAndrea Mottavs [11] Giulio PeregoFilippo Mazzolavs [12] Alessandro Spadola[4] Justin Schlagetervs Alberto VelottaFederico Vallevs [9] Gabriele Bosio[7] Leonardo Malgarolivs Daniel BagnoliniDenis Constantin Spiridonvs [16] Maximilian Figl[6] Jacopo Bilardovs Luca ParentiEdoardo De filippovs [10] Nicolas Parizzia[6] Sebastian Grundtvig Jorgensenvs Antonio CarusoAleksandar Mihailovicvs [16] Marco FurlanettoRiccardo Di vitavs [9] Dian Nedev

W35 Monastir 30000 – 2nd Round Q

Elena Grekul vs [16] Cristina Elena Tiglea Non prima delle 18:30

Tenika Mcgiffin vs [12] Lavinia Luciano Non prima delle 18:30

Justine Fuchsvs [11] Giuliana Bestetti[4] Beatrice Riccivs Francesca ParcelliJialan Caivs [12] Francesca Dell’edera[6] Evelyne Christelle Atticia Tironvs Giulia Russo[6] Sonia Cassanivs Lidia Gonzalez[2] Isabel Skoogvs Isabella De micco padulaVictoria Vidalvs [15] Marie Hubricht