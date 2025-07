Bublik trionfa a Gstaad: primo titolo sulla terra battuta per il kazako (Video della finale)

Prima finale su terra battuta e subito primo titolo. Alexander Bublik sfata il tabù clay e si laurea campione all’ATP 250 di Gstaad, superando in tre set l’argentino Juan Manuel Cerúndolo con il punteggio di 6-4, 4-6, 6-3. Un risultato che conferma la trasformazione e la maturità del 28enne kazako, sempre più protagonista nel circuito, anche su una superficie storicamente ostica per lui.

Nel corso della settimana, Bublik ha mostrato un livello di gioco costante e un atteggiamento sorprendentemente determinato, dimostrando di aver abbandonato quelle leggerezze che in passato lo avevano reso famoso soprattutto per i suoi colpi spettacolari e le sue eccentricità. A Gstaad, invece, è apparso solido e concentrato, riuscendo a conquistare il suo sesto titolo ATP in carriera, il primo sulla terra dopo i successi su cemento e erba.

La finale contro Cerúndolo non è stata una passeggiata, ma il kazako ha saputo gestire i momenti chiave, chiudendo il terzo set con autorità e dimostrando una crescita mentale importante. Con questo successo, Bublik può ora vantare trofei su tutte le superfici, un traguardo che pochi riescono a raggiungere nel tennis moderno.

Un segnale forte da parte di un giocatore spesso imprevedibile, ma che ora sembra aver trovato la giusta via per raccogliere i frutti di un lavoro sempre più serio e appassionato.

ATP Gstaad Juan Manuel Cerundolo Juan Manuel Cerundolo 4 6 3 Alexander Bublik [2] Alexander Bublik [2] 6 4 6 Vincitore: Bublik Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-6 A. Bublik 15-0 30-0 40-0 ace 3-5 → 3-6 J. Manuel Cerundolo 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 2-5 → 3-5 A. Bublik 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 2-4 → 2-5 J. Manuel Cerundolo 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 2-3 → 2-4 A. Bublik 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 2-2 → 2-3 J. Manuel Cerundolo 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-2 → 2-2 A. Bublik 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 J. Manuel Cerundolo 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-1 → 1-1 A. Bublik 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 J. Manuel Cerundolo 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-30 40-40 A-40 5-4 → 6-4 A. Bublik 0-15 0-30 0-40 4-4 → 5-4 J. Manuel Cerundolo 0-15 15-15 15-30 15-40 4-3 → 4-4 A. Bublik 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 4-2 → 4-3 J. Manuel Cerundolo 15-0 30-0 40-0 40-15 3-2 → 4-2 A. Bublik 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 ace 2-2 → 3-2 J. Manuel Cerundolo 15-0 30-0 30-15 40-15 1-2 → 2-2 A. Bublik 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 J. Manuel Cerundolo 0-15 0-30 15-30 15-40 df 30-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 A. Bublik 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 40-30 df 40-40 A-40 ace 40-40 40-A df 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 J. Manuel Cerundolo 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 4-5 → 4-6 A. Bublik 15-0 30-0 ace 30-15 4-4 → 4-5 J. Manuel Cerundolo 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-4 → 4-4 A. Bublik 15-0 15-15 df 30-15 40-15 ace 3-3 → 3-4 J. Manuel Cerundolo 0-15 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 A. Bublik 15-0 30-0 40-0 ace 2-2 → 2-3 J. Manuel Cerundolo 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-2 → 2-2 A. Bublik 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 ace ace 1-1 → 1-2 J. Manuel Cerundolo 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 1-0 → 1-1 A. Bublik 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 30-40 0-0 → 1-0





Francesco Paolo Villarico