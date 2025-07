WTA 125 Palermo: Il Tabellone Principale. Le 4 azzurre presenti sono tutte wild card

WTA 125 Palermo – Tabellone Principale – terra

(1) Mayar Sherif vs (Q/LL) Qualifier/LL Qualifier/LL

Hanne Vandewinkel vs (WC) Dalila Spiteri

Kathinka Von Deichmann vs Julia Riera

Tatiana Prozorova vs (6) Victoria Jimenez Kasintseva

(3) Francesca Jones vs Chloe Paquet

Oksana Selekhmeteva vs (WC) Giorgia Pedone

(Q/LL) Qualifier/LL Qualifier/LL vs (Q/LL) Qualifier/LL Qualifier/LL

Panna Udvardy vs (8) Veronika Erjavec

(5) Simona Waltert vs Miriam Bulgaru

(Q/LL) Qualifier/LL Qualifier/LL vs Lola Radivojevic

Anouk Koevermans vs Julia Grabher

Jule Niemeier vs (4) Darja Semenistaja

(7) Leyre Romero Gormaz vs (WC) Silvia Ambrosio

(WC) Tyra Caterina Grant vs (SE) Tamara Zidansek

Claire Liu vs (Q/LL) Qualifier/LL Qualifier/LL

Tara Wuerth vs (2) Jil Teichmann