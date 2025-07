Del Potro torna in campo: vittoria nell’esibizione di Guayaquil contro Lapentti (Video della partita)

Sebbene abbia ufficializzato da tempo il suo ritiro dal tennis professionistico, Juan Martín del Potro non ha nessuna intenzione di appendere definitivamente la racchetta al chiodo. L’argentino, amatissimo dal pubblico di tutto il mondo, ha scelto di mantenere vivo il legame con i suoi tifosi partecipando a speciali esibizioni, come quella andata in scena la scorsa notte a Guayaquil.

Nel cosiddetto “Duelo de Titanes”, Del Potro ha affrontato Nicolás Lapentti, uno dei più grandi talenti espressi dal tennis sudamericano nelle ultime decadi. In un clima di festa e nostalgia, il tandilense ha avuto la meglio sull’ecuadoregno con il punteggio di 7-6, 6-3, tra gli applausi e l’entusiasmo dei 2.000 spettatori presenti sulle tribune.

Per il pubblico, è stata l’occasione di rivivere alcune delle emozioni regalate da due protagonisti assoluti del tennis latinoamericano nel XXI secolo. Per Del Potro, invece, la conferma che, anche dopo l’addio all’agonismo, il richiamo del campo e l’affetto della gente restano un patrimonio irrinunciabile.





Marco Rossi