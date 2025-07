ATP 500 Washington, ATP 250 Umago e Kitzbuhel: I risultati completi con il dettaglio del Day 1. Francesco Passaro al secondo turno di Umago. Nelle quali Zeppieri nel Md, Pellegrino fuori al turno decisivo. Vavassori out in America

Francesco Passaro conquista il secondo turno nel torneo ATP 250 di Umago. L’azzurro al secondo ostacolo sfiderà l’argentino Camilo Ugo Carabelli.

Md

(1) Francisco Cerundolo vs Bye

Carlos Taberner vs Pierre-Hugues Herbert

Jesper de Jong vs (WC) Mili Poljicak

Tomas Barrios Vera vs (5) Mariano Navone

(4) Damir Dzumhur vs Bye

(Q) Alvaro Guillen Meza vs Stan Wawrinka

(Q) Titouan Droguet vs Cristian Garin

Raphael Collignon vs (8) Vit Kopriva

(7) Kamil Majchrzak vs (Q) Pablo Llamas Ruiz

Dusan Lajovic vs Terence Atmane

(WC) Matej Dodig vs Francesco Passaro

Bye vs (3) Camilo Ugo Carabelli

(6) Roberto Carballes Baena vs Nikoloz Basilashvili

(WC) Dino Prizmic vs Elmer Moller

Chun-Hsin Tseng vs (Q) Giulio Zeppieri

Bye vs (2) Luciano Darderi

ATP 500 Washington (USA) – 1° Turno e Turno Decisivo Qualificazione, cemento

ATP Washington Zachary Svajda [6] Zachary Svajda [6] 7 6 Bernard Tomic Bernard Tomic 5 1 Vincitore: Svajda

Zachary Svajdavs Bernard Tomic

Corentin Moutet vs Karue Sell



ATP Washington Corentin Moutet [1] Corentin Moutet [1] 6 6 Karue Sell Karue Sell 4 2 Vincitore: Moutet

John Harris – ore 16:00

Alexander Erler / Robert Galloway vs Daniel Evans / Joshua Paris



ATP Washington Alexander Erler / Robert Galloway [1] Alexander Erler / Robert Galloway [1] 3 6 10 Daniel Evans / Joshua Paris Daniel Evans / Joshua Paris 6 4 6 Vincitore: Erler / Galloway

vs Yibing Wu



ATP Washington Corentin Moutet [1] Corentin Moutet [1] 6 4 4 Yibing Wu Yibing Wu 4 6 6 Vincitore: Wu

Grandstand – ore 16:00

Colton Smith vs Tyler Zink



ATP Washington Colton Smith [4] Colton Smith [4] 4 6 6 Tyler Zink Tyler Zink 6 4 3 Vincitore: Smith

Moerani Bouzige vs Govind Nanda



ATP Washington Moerani Bouzige Moerani Bouzige 7 6 Govind Nanda Govind Nanda 5 4 Vincitore: Bouzige

Rinky Hijikata vs Murphy Cassone



ATP Washington Rinky Hijikata [2] Rinky Hijikata [2] 0 6 2 Murphy Cassone [11] • Murphy Cassone [11] 0 7 1 Vincitore: Cassone

Court 4 – ore 16:00

Jake Fellows vs Yosuke Watanuki



ATP Washington Jake Fellows Jake Fellows 4 4 Yosuke Watanuki [9] Yosuke Watanuki [9] 6 6 Vincitore: Watanuki

Jaume Munar / Lorenzo Sonego vs Benjamin Bonzi / Fernando Romboli



ATP Washington Jaume Munar / Lorenzo Sonego Jaume Munar / Lorenzo Sonego 2 7 10 Benjamin Bonzi / Fernando Romboli [2] Benjamin Bonzi / Fernando Romboli [2] 6 6 8 Vincitore: Munar / Sonego

Billy Harris vs



ATP Washington Billy Harris [5] Billy Harris [5] 6 7 Moerani Bouzige Moerani Bouzige 4 6 Vincitore: Harris

Court 5 – ore 16:00

Andrea Vavassori vs Beibit Zhukayev



ATP Washington Andrea Vavassori Andrea Vavassori 5 7 4 Beibit Zhukayev Beibit Zhukayev 7 6 6 Vincitore: Zhukayev

ATP 250 Umag (Croazia) – Turno Decisivo Qualificazione – 1° Turno Md, terra battuta

ATP Umag Giulio Zeppieri Giulio Zeppieri 6 6 Luca Van Assche [8] Luca Van Assche [8] 3 4 Vincitore: Zeppieri

Giulio Zeppierivs Luca Van Assche

Raphael Collignon vs Vit Kopriva (Non prima 17:30)



ATP Umag Raphael Collignon Raphael Collignon 6 4 3 Vit Kopriva [8] Vit Kopriva [8] 3 6 6 Vincitore: Kopriva

Matej Dodig vs Francesco Passaro (Non prima 21:00)



ATP Umag Matej Dodig Matej Dodig 6 1 2 Francesco Passaro Francesco Passaro 4 6 6 Vincitore: Passaro

Studenac Arena – ore 16:30

Vilius Gaubas vs Titouan Droguet



ATP Umag Vilius Gaubas [2] Vilius Gaubas [2] 6 3 3 Titouan Droguet [7] Titouan Droguet [7] 4 6 6 Vincitore: Droguet

Luka Mikrut vs Alvaro Guillen Meza (Non prima 18:30)



ATP Umag Luka Mikrut Luka Mikrut 3 1 Alvaro Guillen Meza Alvaro Guillen Meza 6 6 Vincitore: Guillen Meza

Court 1 – ore 17:30

Andrea Pellegrino vs Pablo Llamas Ruiz



ATP Umag Andrea Pellegrino [1] Andrea Pellegrino [1] 3 4 Pablo Llamas Ruiz Pablo Llamas Ruiz 6 6 Vincitore: Llamas Ruiz

ATP Kitzbuhel Yannick Hanfmann [2] Yannick Hanfmann [2] 6 6 Andrej Martin Andrej Martin 1 3 Vincitore: Hanfmann

Yannick Hanfmannvs Andrej Martin

Jan-Lennard Struff vs Jurij Rodionov



ATP Kitzbuhel Jan-Lennard Struff [1] Jan-Lennard Struff [1] 6 7 Jurij Rodionov [7] Jurij Rodionov [7] 3 6 Vincitore: Struff

Norbert Gombos vs Radu Albot



ATP Kitzbuhel Norbert Gombos Norbert Gombos 6 6 Radu Albot Radu Albot 3 4 Vincitore: Gombos

Court Kuchenmeister – ore 11:00

Thiago Monteiro vs Facundo Bagnis