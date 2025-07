Denis Shapovalov trionfa a Los Cabos: quarto titolo ATP, secondo del 2025 (Video)

Denis Shapovalov torna protagonista nel circuito maggiore conquistando il quarto titolo ATP in carriera, il secondo della sua stagione, imponendosi sabato notte al Mifel Tennis Open di Los Cabos. Il canadese ha superato in finale l’americano Aleksandar Kovacevic con il punteggio di 6-4 6-2, confermando il suo buon stato di forma in Messico.

Shapovalov, 26 anni, non aveva concesso più di tre giochi a set per tutto il torneo e ha continuato a dominare anche nell’atto conclusivo. Al suo primo confronto diretto con Kovacevic, il canadese ha impressionato nei fondamentali: 81% di punti vinti con la prima di servizio, nessun break subito e 15 vincenti messi a referto in appena 75 minuti di gioco. Questa vittoria gli permette di salire di cinque posizioni fino al numero 28 della classifica live ATP.

Un ritorno da favola per Shapovalov, che appena un anno fa, dopo Wimbledon, era stato costretto a fermarsi per una delicata lesione al ginocchio, toccando il punto più basso della carriera con la discesa al numero 140 del ranking. Negli ultimi dieci mesi, però, il canadese è riuscito a risalire la china e a ritrovare il suo miglior tennis.

Questa stagione, Shapovalov è diventato il sesto giocatore a mettere in bacheca più di un titolo nel 2025, e il quarto – insieme a Humbert, Fritz e Griekspoor – a sollevare un trofeo senza mai perdere un set nel torneo. Dopo il successo a Dallas (indoor hard), per il canadese si tratta anche del primo titolo in carriera conquistato su cemento outdoor.

Sull’altra metà del campo, Aleksandar Kovacevic, 26 anni e settima testa di serie, aveva stupito tutti battendo il numero 10 del mondo Andrey Rublev per approdare in finale. L’americano puntava al primo titolo in carriera, ma si consola con un balzo di dieci posizioni nella classifica live ATP, fino al numero 66, suo best ranking di sempre.

Il percorso di Shapovalov verso il titolo messicano è stato praticamente perfetto: il canadese ha eliminato in sequenza Govind Nanda, Tristan Schoolkate, Adam Walton e infine Kovacevic, senza mai lasciare un set per strada.

Dopo la grande paura e le difficoltà vissute, il 2025 si conferma l’anno del rilancio per Denis Shapovalov, che adesso guarda con fiducia ai prossimi appuntamenti del circuito, pronto a tornare, il talento non manca, tra i protagonisti della scena mondiale.

ATP Los Cabos Aleksandar Kovacevic [7] Aleksandar Kovacevic [7] 4 2 Denis Shapovalov [3] Denis Shapovalov [3] 6 6 Vincitore: Shapovalov Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 D. Shapovalov 15-0 30-0 40-0 2-5 → 2-6 A. Kovacevic 0-15 ace 0-30 ace 0-40 ace 15-40 ace 30-40 ace ace 2-4 → 2-5 D. Shapovalov 0-15 ace 15-15 ace 15-30 ace 30-30 30-40 ace 40-40 A-40 ace 2-3 → 2-4 A. Kovacevic 15-0 ace 15-15 ace 30-15 ace 30-30 ace 40-30 ace ace 1-3 → 2-3 D. Shapovalov 0-15 ace 15-15 30-15 ace 40-15 ace ace 1-2 → 1-3 A. Kovacevic 15-0 ace 15-15 ace 15-30 df ace 30-30 ace 40-30 ace ace 0-2 → 1-2 D. Shapovalov 15-0 30-0 30-15 df 40-15 0-1 → 0-2 A. Kovacevic 0-15 ace 0-30 ace 0-40 df 15-40 ace 30-40 ace 40-40 ace 40-A ace ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 D. Shapovalov 15-0 15-15 ace 15-30 ace 30-30 40-30 40-40 ace A-40 4-5 → 4-6 A. Kovacevic 15-0 ace 30-0 ace 40-0 ace 40-15 ace 40-30 ace ace 3-5 → 4-5 D. Shapovalov 0-15 ace 15-15 30-15 40-15 ace 3-4 → 3-5 A. Kovacevic 15-0 ace 30-0 ace 40-0 ace ace 2-4 → 3-4 D. Shapovalov 15-40 15-0 30-0 30-15 30-30 df 40-30 ace 2-3 → 2-4 A. Kovacevic 15-0 ace 15-15 ace 30-15 ace 40-15 ace ace 1-3 → 2-3 D. Shapovalov 0-15 ace 15-15 30-15 30-30 ace 40-30 1-2 → 1-3 A. Kovacevic 15-0 ace 30-0 ace 40-0 ace ace 0-2 → 1-2 D. Shapovalov 15-0 30-0 40-0 ace 0-1 → 0-2 A. Kovacevic 0-15 ace 15-15 ace 15-30 ace 15-40 ace ace 0-0 → 0-1





Marco Rossi