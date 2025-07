Challenger 100 Bloomfield Hills: Il Tabellone Principale e di Qualificazione

Challenger 100 Bloomfield Hills – Tabellone Principale – hard

(1) Nishesh Basavareddy vs Yu Hsiou Hsu

Alibek Kachmazov vs Qualifier

Qualifier vs Qualifier

(WC) Nicolas Ian Kotzen vs (7) Li Tu

(3) Alexander Blockx vs Qualifier

Alex Bolt vs Qualifier

Mark Lajal vs Omar Jasika

Qualifier vs (6) August Holmgren

(5) Eliot Spizzirri vs (NG) Rei Sakamoto

Rodrigo Pacheco Mendez vs (WC) Michael Zheng

(NG) Yi Zhou vs Sho Shimabukuro

Yasutaka Uchiyama vs (4) Christopher Eubanks

(8) Hady Habib vs (WC) Andres Martin

(Alt) Nicolas Mejia vs Yuta Shimizu

Patrick Kypson vs Alexis Galarneau

Rio Noguchi vs (2) Shintaro Mochizuki

(1) Andres Andradevs (PR) Jason JungTsung-Hao Huangvs (11) Hiroki Moriya

(2) Tung-Lin Wu vs Stefan Dostanic

(WC) Spencer Johnson vs (10) Hyeon Chung

(3) Aidan Mayo vs (WC) Reese Stalder

(WC) William Cooksey vs (9) Andre Ilagan

(4) Patrick Maloney vs (Alt) Joshua Sheehy

Ryuki Matsuda vs (7) Christian Langmo

(5) Naoki Nakagawa vs (WC) Kaylan Bigun

Kris Van Wyk vs (Alt) (8) Arthur Fery

(6) Garrett Johns vs Yusuke Takahashi

(Alt) Aidan Kim vs (12) Masamichi Imamura