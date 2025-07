ATP 500 Washington: Il Tabellone Principale. Musetti, Cobolli e Sonego già al secondo turno. Possibile sfida Sonego vs Arnaldi al secondo turno

ATP 500 Washington – Tabellone Principale – parte alta

(1) Taylor Fritz vs Bye

Giovanni Mpetshi Perricard vs Aleksandar Vukic

Matteo Arnaldi vs Daniel Altmaier

Bye vs (16) Lorenzo Sonego

(12) Alejandro Davidovich Fokina vs Bye

Jaume Munar vs Marcos Giron

Learner Tien vs (WC) Emilio Nava

Bye vs (5) Andrey Rublev

(4) Ben Shelton vs Bye

(WC) Mackenzie McDonald vs Qualifier

Benjamin Bonzi vs Fabian Marozsan

Bye vs (15) Gabriel Diallo

(9) Flavio Cobolli vs Bye

Yoshihito Nishioka vs (PR) Jenson Brooksby

Quentin Halys vs Aleksandar Kovacevic

Bye vs (6) Frances Tiafoe

(8) Daniil Medvedevvs ByeReilly Opelkavs QualifierGael Monfilsvs QualifierBye vs (10) Alexei Popyrin

(13) Alex Michelsen vs Bye

(WC) Daniel Evans vs Zizou Bergs

Qualifier vs Alexandre Muller

Bye vs (WC) (3) Holger Rune

(7) Alex de Minaur vs Bye

David Goffin vs Yunchaokete Bu

Qualifier vs Miomir Kecmanovic

Bye vs (11) Jiri Lehecka

(14) Brandon Nakashima vs Bye

(WC) Ethan Quinn vs Christopher O’Connell

Cameron Norrie vs Qualifier

Bye vs (2) Lorenzo Musetti