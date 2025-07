ATP 250 Kitzbuhel: Il Tabellone Principale. Alexander Bublik guida il seeding

ATP 250 Kitzbuhel – Tabellone Principale – terra

(1) Alexander Bublik vs Bye

Jaime Faria vs Thiago Agustin Tirante

Alexander Shevchenko vs Daniel Elahi Galan

(WC) Joel Schwaerzler vs (8) Marton Fucsovics

(4) Roberto Bautista Agut vs Bye

Thiago Seyboth Wild vs (NG) Justin Engel

Botic van de Zandschulp vs (WC) Nicolas Jarry

Filip Misolic vs (5) Tomas Martin Etcheverry

(7) Francisco Comesana vs Tristan Boyer

(SE) Arthur Cazaux vs (SE) Ignacio Buse

Sebastian Ofner vs Qualifier

Bye vs (3) Pedro Martinez

(6) Arthur Rinderknech vs Qualifier

Hugo Gaston vs Qualifier

Qualifier vs (WC) Lukas Neumayer

Bye vs (2) Sebastian Baez