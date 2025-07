Venus Williams torna in campo a 45 anni: affronterà Magda Linette al WTA 500 di Washington

Il sorteggio del tabellone principale del WTA 500 di Washington 2025 ha subito catalizzato l’attenzione dei media e degli appassionati per una notizia davvero speciale: il ritorno di Venus Williams. La campionessa statunitense, leggenda vivente del tennis, sarà protagonista grazie a una wildcard, a 45 anni compiuti e dopo ben 15 mesi di assenza dai campi.

La “fortunata” chiamata ad affrontare Venus al primo turno sarà la polacca Magda Linette, che avrà l’onore di giocare contro una delle icone più longeve e vincenti della storia di questo sport. La presenza di Venus rappresenta un evento nell’evento, tanto che il suo match è già tra i più attesi dell’intera settimana.

Per quanto riguarda le altre protagoniste, Jessica Pegula ed Emma Navarro partiranno come principali favorite per il titolo in un tabellone che, quest’anno, non vedrà alcuna giocatrice italiana ai nastri di partenza.

🇺🇸 WTA 500 Washington – Tabellone Principale – hard`

[1] 🇺🇸 Jessica Pegula vs Bye

🇷🇺 Anna Kalinskaya vs Qualificata

🇩🇪 Tatiana Maria vs 🇷🇺 Anastasia Potapova

🇨🇦 Leylah Fernandez vs 🇺🇦 Marta Kostyuk [7]

Bye vs 🇩🇰 Clara Tauson [4]

🇦🇺 Mayar Joint vs 🇬🇧 Katie Boulter

Qualificata vs Qualificata

🇺🇸 Hailey Baptiste vs 🇵🇱 Magdalena Frech [5]

🇺🇸 Sofia Kenin [6] vs Qualificata

🇺🇸 Danielle Collins vs 🇨🇦 Victoria Mboko [WC]

🇬🇷 Maria Sakkari [WC] vs 🇬🇧 Emma Raducanu

Bye vs 🇰🇿 Elena Rybakina [3]

🇵🇱 Magda Linette [8] vs 🇺🇸 Venus Williams [WC]

🇺🇸 McCartney Kessler [WC] vs 🇺🇸 Peyton Stearns

🇯🇵 Naomi Osaka vs 🇰🇿 Yulia Putintseva

Bye vs 🇺🇸 Emma Navarro [2]