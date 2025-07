ATP 500 Washington: Il Tabellone di Qualificazione. Andrea Vavassori entra in quali come alternates

ATP 500 Washington – Tabellone Qualificazione – hard

(1) Corentin Moutet vs Karue Sell

Yibing Wu vs (8) Mitchell Krueger

(2) Rinky Hijikata vs (WC) Adhithya Ganesan

(PR) Thai-Son Kwiatkowski vs (11) Murphy Cassone

(3) Aleksandar Vukic vs (Alt) Andrea Vavassori

Beibit Zhukayev vs (10) James McCabe

(4) Colton Smith vs (WC) Andrew Fenty

Tyler Zink vs (7) Taro Daniel

(5) Billy Harris vs Marek Gengel

Moerani Bouzige vs (12) James Trotter

(6) Zachary Svajda vs (WC) Bernard Tomic

(WC) Jake Fellows vs (9) Yosuke Watanuki

John Harris – ore 16:00

Anastasia Zakharova vs Emiliana Arango

Polina Kudermetova vs Alana Smith

Caroline Dolehide vs Cristina Bucsa

Kamilla Rakhimova vs Varvara Lepchenko (Non prima 21:30)

Alexander Erler / Robert Galloway vs Daniel Evans / Joshua Paris (Non prima 22:30)

Grandstand – ore 16:00

Colton Smith vs Andrew Fenty

Rinky Hijikata vs Adhithya Ganesan

Aleksandar Vukic vs Andrea Vavassori

Jake Fellows vs Yosuke Watanuki

Jaume Munar / Lorenzo Sonego vs Benjamin Bonzi / Fernando Romboli (Non prima 22:30)

Court 4 – ore 16:00

Thai-Son Kwiatkowski vs Murphy Cassone

Yibing Wu vs Mitchell Krueger

Billy Harris vs Marek Gengel

Moerani Bouzige vs James Trotter

Court 5 – ore 16:00

Tyler Zink vs Taro Daniel

Beibit Zhukayev vs James McCabe

Rebecca Marino vs Yuliia Starodubtseva

Aliaksandra Sasnovich vs Anna Blinkova