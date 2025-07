Cobolli e Bronzetti emozionati e determinati dopo la storica finale di Hopman Cup: “Siamo qui per vincere, non per esibirci”

Gioia, emozione e tanta voglia di continuare a scrivere la storia azzurra. Flavio Cobolli e Lucia Bronzetti sono i grandi protagonisti della vittoria italiano contro la Francia, che regala all’Italia la sua prima finale di sempre nella Hopman Cup. Al termine della giornata perfetta, entrambi hanno condiviso con il pubblico le loro sensazioni e la determinazione con cui stanno affrontando questa avventura a squadre.

Flavio Cobolli non nasconde la sua emozione dopo il successo in due set contro Richard Gasquet:

“Mi sono emozionato,” ha raccontato subito dopo il match. “Fabio Fognini era qui a vedermi, è sempre stato il mio idolo e questa vittoria è per lui: non sono riuscito a salutarlo a dovere a Wimbledon, avrei voluto battere Djokovic in sua presenza, ma sono contento per la vittoria di oggi. Gasquet è un grandissimo giocatore e lo rispetto molto, sono stato bravo ad alzare il livello nei momenti importanti.”

Guardando già alla finale di domenica, Cobolli ha poi aggiunto:

“Siamo venuti qua per vincere con Lucia, l’abbiamo presa come una competizione a squadre vera e propria, non come un’esibizione. Speriamo che domenica possa succedere qualcosa di speciale.”

Tantissima emozione anche nelle parole di Lucia Bronzetti, reduce da una battaglia lunga e complicata contro Chloe Paquet:

“È stato un match incredibile. Non ho giocato certo il mio miglior tennis: ero molto tesa ma ho provato a star lì aggrappata con le unghie. Ho cercato di portarla a casa, è andata bene e sono contenta. Ho avuto tante chance, ma nei momenti importanti mi è tremato un po’ il braccio. Mi sono incartata sempre di più però mi sono detta ‘lotta con quello che hai’. Questi sono match che servono.”

Infine, un pensiero per il compagno di squadra:

“Ora mi rilasso un attimo e poi via a fare il tifo per Flavio.”





