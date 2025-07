ATP 250 Kitzbuhel: Il Tabellone di Qualificazione con il programma di domani

ATP 250 Kitzbuhel – Tabellone Qualificazione – terra

(1) Jan-Lennard Struff vs (WC) Nico Hipfl

(WC) Sandro Kopp vs (7) Jurij Rodionov

(2) Yannick Hanfmann vs Albert Ramos-Vinolas

(Alt) Andrej Martin vs (8) Juan Carlos Prado Angelo

(3) Martin Landaluce vs (Alt) Norbert Gombos

Radu Albot vs (5) Jerome Kym

(4) Thiago Monteiro vs (Alt) Neil Oberleitner

(PR) Facundo Bagnis vs (6) Henrique Rocha

Court Kuchenmeister – ore 11:00

Thiago Monteiro vs Neil Oberleitner

Facundo Bagnis vs Henrique Rocha

Radu Albot vs Jerome Kym (Non prima 16:00)

Court Grandstand – ore 13:00

Andrej Martin vs Juan Carlos Prado Angelo

Martin Landaluce vs Norbert Gombos