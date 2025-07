ATP 250 Umago: Il Tabellone Principale e di Qualificazione con il programma di domani. Darderi n.2 del seeding. Passaro riesce ad entrare. 4 azzurri nelle quali

ATP 250 Umago – Tabellone Principale – terra

(1) Francisco Cerundolo vs Bye

Carlos Taberner vs Pierre-Hugues Herbert

Jesper de Jong vs (WC) Mili Poljicak

Tomas Barrios Vera vs (5) Mariano Navone

(4) Damir Dzumhur vs Bye

Qualifier vs Stan Wawrinka

Qualifier vs Cristian Garin

Raphael Collignon vs (8) Vit Kopriva

(7) Kamil Majchrzak vs Qualifier

Dusan Lajovic vs Terence Atmane

(WC) Matej Dodig vs Francesco Passaro

Bye vs (3) Camilo Ugo Carabelli

(6) Roberto Carballes Baena vs Nikoloz Basilashvili

(WC) Dino Prizmic vs Elmer Moller

Chun-Hsin Tseng vs Qualifier

Bye vs (2) Luciano Darderi

vs Vitaliy Sachko(PR) Pablo Llamas Ruizvs (5) Kyrian Jacquet

(2) Vilius Gaubas vs Federico Arnaboldi

(WC) Niels McDonald vs (7) Titouan Droguet

(3) Marco Trungelliti vs (WC) Luka Mikrut

Alvaro Guillen Meza vs (6) Ugo Blanchet

(4) Federico Coria vs (PR) Giulio Zeppieri

(Alt) Marco Cecchinato vs (8) Luca Van Assche

Federico Coriavs Giulio ZeppieriMarco Trungellitivs Luka Mikrut(Non prima 19:00)

Court 1 – ore 17:00

Marco Cecchinato vs Luca Van Assche

Niels McDonald vs Titouan Droguet (Non prima 19:00)

Court 2 – ore 16:00

Vilius Gaubas vs Federico Arnaboldi

Andrea Pellegrino vs Vitaliy Sachko (Non prima 19:00)

Court 4 – ore 16:00

Pablo Llamas Ruiz vs Kyrian Jacquet

Alvaro Guillen Meza vs Ugo Blanchet