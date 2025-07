Da Umago: Presentazione del torneo. Il tennis chiama, Umago (Istria) risponde. Stan Wawrinka Emergency Substitution

Inizia domani la 35ª edizione del Plava Laguna Croatia Open Umag, in programma fino al 26 luglio a Umag (Umago), cittadina istriana affacciata sull’Adriatico. Il torneo, parte del circuito ATP 250, è tra gli appuntamenti sportivi più longevi e rilevanti dell’area balcanica, e si conferma ogni anno come un punto d’incontro tra sport internazionale, musica dal vivo e valorizzazione del territorio.

Il cuore dell’evento è lo Stella Maris Resort Plava Laguna, che accoglie ogni estate giocatori e appassionati in un’atmosfera unica e coinvolgente.

Tra i protagonisti in campo spicca l’italiano (nato in Argentina) Luciano Darderi, 23 anni. Accanto a lui, l’argentino Francisco Cerúndolo, e l’olandese Tallon Griekspoor. Segnaliamo inoltre una wild card per le qualificazioni assegnata al tedesco Niels McDonald, vincitore quest’anno del Roland Garros Junior.

A completare un tabellone di grande equilibrio:

Stan Wawrinka (Svizzera), ex campione Slam;

Camilo Ugo Carabelli e Mariano Navone (Argentina);

Roberto Carballés Baena e Carlos Taberner (Spagna);

Damir Džumhur (Bosnia-Erzegovina);

Dusan Lajovic (Serbia); e il giovane talento di casa Dino Prizmic (Croazia).

Altri nomi in tabellone: Vit Kopriva (CZE), Raphael Collignon (BEL), Chun-Hsin Tseng (TPE), Tomas Barrios Vera (CHI), Kamil Majchrzak (POL).

Anche il doppio promette spettacolo, con la presenza di specialisti come Jamie Murray, Ivan Dodig, Marcelo Demoliner, Guido Andreozzi, Jan Zielinski, Sander Arends e Gonzalo Escobar.

Oltre il tennis: musica e degustazioni nel segno dell’Istria

Accanto al programma sportivo, il calendario prevede una serie di eventi collaterali che animeranno ogni sera la zona attorno allo stadio Goran Ivanišević. Il più atteso è l’Umag Music Nights, con oltre 100 ore di musica dal vivo tra pop, rock, DJ set ed elettronica. Si comincia sabato 19 luglio con i Crvena Jabuka, storica band balcanica in tour per i quarant’anni di carriera, seguiti domenica 20 dal gruppo istriano Febra. Lunedì 21 sarà la volta della Super Star Tribute Band, mentre martedì 22 salirà sul palco Maja Šuput, volto noto della scena musicale regionale.

Mercoledì 23 è attesa la super star Steve Aoki, tra i DJ più richiesti al mondo, seguito giovedì 24 dal tedesco Tujamo. Venerdì 25 riflettori puntati su Baby Lasagna, nuova superstar della musica croata e rivelazione dell’Eurovision Song Contest 2024 con il brano Rim Tim Tagi Dim. Ad aprire la serata sarà il rapper Fenksta. La chiusura, sabato 26, è affidata a Fedde Le Grand, nome storico della scena house internazionale.

Confermata anche quest’anno la presenza della zona Taste Istria, dedicata ai sapori locali. Ogni sera, da domenica 20 a venerdì 25 luglio, si terranno le degustazioni intitolate “The Hidden Charms of Istrian Wines”, pensate per chi desidera approfondire la conoscenza dei vitigni autoctoni come la Malvasia e il Terrano. Le degustazioni, a cura del Club dei Sommelier Croati, saranno condotte insieme a una selezione di produttori istriani che presenteranno personalmente i loro vini. Al termine di ogni serata, i partecipanti saranno invitati a votare per il Best ATP Wine 2025.

Oltre ai vini, sarà presente anche una Cocktail Zone, con miscelati a base di ingredienti locali, e una selezione di food truck che offriranno versioni contemporanee/street della cucina istriana, comprese proposte a base di tartufo.

Tra gli appuntamenti collaterali è confermata anche la Kids Week, appuntamento pensato per i più piccoli, con attività, giochi, premi e l’opportunità di incontrare da vicino i protagonisti del torneo, tra autografi, foto e partite informali.

Stella Maris Resort Plava Laguna

Affacciato sulla costa a nord di Umago, lo Stella Maris Resort Plava Laguna è il cuore pulsante del torneo. Oltre ai campi da tennis, offre spiagge, un porto turistico, piscine, aree giochi per bambini, ristoranti, negozi e attività sportive per tutte le età: dallo stretching mattutino al beach volley, dalla vela all’equitazione. Umago è raggiungibile in bicicletta o con il trenino turistico che costeggia il mare.

PLAVA LAGUNA, we take sport seriously

Il brand Plava Laguna unisce ospitalità e passione per l’attività fisica, organizzando manifestazioni che richiamano atleti, famiglie e amanti della vita all’aria aperta. Fondata nel 1957, la società è oggi una delle realtà turistiche più importanti della Croazia, con venti hotel, dieci villaggi di appartamenti e nove campeggi distribuiti fra Parenzo e Umago. Questo solido legame con il territorio e l’attenzione verso l’esperienza sportiva si riflettono nell’impegno costante a promuovere gare di running, tornei di tennis (il prestigioso Plava Laguna Croatia Open Umag, parte dell’ATP Tour 250) e altre iniziative sportive come l’attesissimo Plava Laguna Ironman 70.3, sempre a Parenzo.