WTA 250 Praga e WTA 125 Palermo: Il Tabellone di Qualificazione. Tre azzurre in Sicilia. Una a Praga

WTA 250 Praga – Tabellone Qualificazione – terra

Centre – ore 11:00

(5) Nina Stojanovic vs Jana Kovackova

Alena Kovackova vs (10) Arina Rodionova

(3) Jessika Ponchet vs Miriam Skoch

(6) Tamara Korpatsch vs Tereza Martincova

Court 1 – ore 11:00

Jesika Maleckova vs (9) Kyoka Okamura

Anastasia Gasanova vs (11) Viktoria Hruncakova

(2) Astra Sharma vs Mina Hodzic

Denisa Hindova vs (8) Mai Hontama Non prima 16:00

Court 2 – ore 11:00

(1) Priscilla Hon vs Anastasia Kulikova

(4) Lucrezia Stefanini vs Caroline Werner

Mihaela Buzarnescu vs (12) Valentina Ryser

Lia Karatancheva vs (7) Xinyu Gao

(1) Tamara ZidansekvsRenata Jamrichovavs (5) Julie Belgraver

(2) Angela Fita Boluda vs Ayano Shimizu

Noelia Zeballos vs (8) Alice Rame

(3) Kaitlin Quevedo vs Momoko Kobori

(WC) Alessandra Mazzola vs (7) Selena Janicijevic

(4) Carlota Martinez Cirez vs Amina Anshba

(WC) Anastasia Bertacchi vs (6) Carolina Alves