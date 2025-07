Luciano Darderi vola in semifinale a Bastad: dominato Baez con un netto 6-0 6-2

Darderi in semifinale

Prosegue alla grande l’avventura di Luciano Darderi al torneo ATP 250 di Bastad. Il tennista italo-argentino ha infatti conquistato l’accesso in semifinale grazie a una prova autoritaria nei quarti di finale contro Sebastien Baez, testa di serie numero 4, sconfitto con il punteggio di 6-0 6-2.

Darderi ha letteralmente dominato il primo set, imponendo il proprio ritmo fin dall’avvio. I break sono arrivati nel primo, terzo e quinto gioco, con un Baez incapace di trovare contromisure al tennis potente e aggressivo dell’azzurro, che ha chiuso il parziale a zero lasciando solo le briciole all’avversario.

Nel secondo set il copione è sembrato ripetersi, con Luciano bravo a strappare nuovamente il servizio all’argentino, portandosi subito sul 4-1 con doppio break. Qualche piccolo passaggio a vuoto ha consentito a Baez di rendersi un po’ più pericoloso, ma Darderi non ha tremato nei momenti importanti e ha chiuso la sfida con un perentorio 6-2.

In semifinale, Luciano Darderi se la vedrà con la prima testa di serie Francisco Cerundolo. Un’occasione importante per il classe 2002, che sogna la sua terza finale ATP in carriera dopo una settimana vissuta da protagonista sulla terra svedese.

ATP Bastad Sebastian Baez [4] Sebastian Baez [4] 0 2 Luciano Darderi [6] Luciano Darderi [6] 6 6 Vincitore: Darderi Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 L. Darderi 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-5 → 2-6 S. Baez 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 1-5 → 2-5 L. Darderi 15-0 ace 30-0 30-15 df 40-15 1-4 → 1-5 S. Baez 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 1-3 → 1-4 L. Darderi 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 1-2 → 1-3 S. Baez 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-2 → 1-2 L. Darderi 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 0-2 S. Baez 15-0 15-15 15-30 df 30-30 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 0-6 L. Darderi 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 ace 0-5 → 0-6 S. Baez 0-15 0-30 0-40 15-40 df 0-4 → 0-5 L. Darderi 15-0 30-0 30-15 df 40-15 0-3 → 0-4 S. Baez 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 0-2 → 0-3 L. Darderi 15-0 30-0 ace 40-0 0-1 → 0-2 S. Baez 15-0 15-15 15-30 df 30-30 30-40 0-0 → 0-1





Marco Rossi