Umag, Emergency Substitution per avere un giocatore di richiamo nel main draw?

Nel tennis, non è raro che, a poche ore dall’inizio di un torneo, si verifichino defezioni improvvise da parte di alcuni giocatori iscritti al tabellone principale, spesso per infortunio o altri motivi personali. In questi casi, l’organizzazione può decidere di ricorrere all’Emergency Substitution non solo per riempire il posto vacante, ma anche per garantire la presenza di un giocatore di richiamo che possa attirare pubblico e sponsor.

Questa possibilità, prevista dal regolamento ATP, permette agli organizzatori di inserire all’ultimo momento nel main draw un tennista di interesse — magari un ex campione o un giocatore di prestigio — qualora si verifichi un’emergenza e la lista degli alternate sia esaurita o composta da giocatori poco noti. In tal modo si cerca di non far perdere appeal al torneo e di mantenere alto il livello dello spettacolo, offrendo agli spettatori un nome in grado di infiammare il pubblico e i media.

Ci sono stati infatti i forfait di Tsitsipas e Hurkacz con un entry list con un solo top 20 al via (proprio il numero 20 Cerundolo).

In sostanza, l’Emergency Substitution non è solo uno strumento tecnico per coprire i buchi dell’entry list, ma anche una leva strategica per “salvare” il torneo dal rischio di perdere interesse agli occhi degli appassionati, garantendo la presenza di almeno un protagonista capace di fare notizia e di tenere alta l’attenzione sulla manifestazione.

(Clicca per vedere l'entry list) ATP 250 Umago (MD) Inizio torneo: 21/07/2025 | Ultimo agg.: 18/07/2025 13:53 Main Draw (cut off: 112 - Data entry list: 24/06/25 - Special Exempts: 1/2) 18. F. Cerundolo

F. Cerundolo 26. S. Tsitsipas

S. Tsitsipas 34. T. Griekspoor

T. Griekspoor 39. H. Hurkacz

H. Hurkacz 55. C. Ugo Carabelli

C. Ugo Carabelli 56. L. Darderi

L. Darderi 68. D. Dzumhur

D. Dzumhur 71. R. Carballes Baena

R. Carballes Baena 82. V. Kopriva

V. Kopriva 87. R. Collignon

R. Collignon 91. M. Navone

M. Navone 96. C. Tseng

C. Tseng 100. C. Taberner

C. Taberner 104. J. de Jong

J. de Jong 107. T. Barrios Vera

T. Barrios Vera 108. K. Majchrzak

K. Majchrzak 109. C. Garin

C. Garin 112. V. Royer Alternates 1. E. Moller (114)

E. Moller (114) 2. D. Lajovic (118)

D. Lajovic (118) 3. T. Atmane (126)

T. Atmane (126) 4. N. Basilashvi (128)

N. Basilashvi (128) 5. P. Herbert (129)

P. Herbert (129) 6. F. Passaro (132)

F. Passaro (132) 7. R. Andres Bur (133)

R. Andres Bur (133) 8. M. Gigante (134)

M. Gigante (134) 9. F. Bagnis (135)*pr

F. Bagnis (135)*pr 10. V. Gaubas (136)

V. Gaubas (136) 11. A. Pellegrino (141)

A. Pellegrino (141) 12. T. Monteiro (143)

T. Monteiro (143) 13. F. Meligeni A (147)

F. Meligeni A (147) 14. K. Jacquet (151)

K. Jacquet (151) 15. M. Trungellit (152)

M. Trungellit (152) 16. I. Buse (153)

I. Buse (153) 17. F. Coria (154)

F. Coria (154) 18. S. Wawrinka (155)

S. Wawrinka (155) 19. J. Pablo Fico (156)

J. Pablo Fico (156) 20. H. Rocha (158)

H. Rocha (158) 21. G. Zeppieri (171)*pr

G. Zeppieri (171)*pr 22. D. Prizmic (173)

D. Prizmic (173) 23. L. Van Assche (182)

L. Van Assche (182) 24. L. Klein (187)





Francesco Paolo Villarico