Italia in finale di Hopman Cup per la prima volta nella storia: battuta la Francia con i successi di Bronzetti e Cobolli

L’Italia conquista la finale della Hopman Cup per la prima volta dal 1989, anno di nascita della celebre competizione internazionale a squadre miste di tennis. In questa nuova era della manifestazione, ospitata per la prima volta nel nostro Paese alla Fiera del Levante di Bari, la squadra azzurra, composta da Lucia Bronzetti e Flavio Cobolli, supera la Francia e vola nell’ultimo atto del torneo.

A chiudere la contesa ci ha pensato Flavio Cobolli, che ha sigillato la vittoria azzurra con una prestazione convincente contro un veterano come Richard Gasquet (all’ultimo match della carriera), imponendosi 6-2 6-4 e fissando il punteggio della sfida sul 2-0, rendendo inutile la disputa del doppio misto.

In precedenza, Lucia Bronzetti aveva inaugurato la giornata con una vittoria più sofferta contro Chloe Paquet. La romagnola (n.64 WTA) ha dovuto lottare oltre due ore per spuntarla 6-4 6-7(5) 10-8, al termine di un match ricco di emozioni e colpi di scena.

Grazie a questi due successi, l’Italia accede per la prima volta nella sua storia alla finale della Hopman Cup, centrando un traguardo storico e confermandosi grande protagonista nella rinascita della competizione, ora a tinte azzurre.





Hopman Cup 2025 – Bari





HOPMAN CUP 2025 ESIBIZIONE A SQUADRE Bari, Italia • ️ Venerdì 18 Luglio 2025

Dettagli del Torneo Formato: Esibizione a squadre miste Superficie: Hard Squadre partecipanti:

CAN



ESP CANADA vs SPAGNA ORE 17:30 – SINGOLARE FEMMINILE Singolare Femminile CAN

Bianca Andreescu vs ESP

Marina Bassols – 6-0 6-1 – ORE 19:00 – SINGOLARE MASCHILE Singolare Maschile CAN

Félix Auger-Aliassime vs ESP

Roberto Bautista – 6-3 7-6 – ORE 20:30 – DOPPIO MISTO Doppio Misto CAN

Bianca Andreescu / Félix Auger-Aliassime vs ESP

Marina Bassols / Roberto Bautista – : 6-3 0-0 rit. Spagna – ITA



FRA ITALIA vs FRANCIA ORE 17:30 – SINGOLARE FEMMINILE Singolare Femminile ITA

Lucia Bronzetti vs FRA

Chloé Paquet – 6-4 6-7 10-8 – ORE 19:00 – SINGOLARE MASCHILE Singolare Maschile ITA

Flavio Cobolli vs FRA

Richard Gasquet – 6-2 6-4 – ORE 20:30 – DOPPIO MISTO Doppio Misto ITA

Lucia Bronzetti / Flavio Cobolli vs FRA

Chloe Paquet / Richard Gasquet – In corso 4-6 ad un solo set –

RISULTATI DI IERI Giovedì 17 Luglio 2025

FRA



CRO FRANCIA vs CROAZIA ORE 17:00 – SINGOLARE FEMMINILE Singolare Femminile – CONCLUSO FRA

Chloe Paquet vs CRO

Donna Vekic 3-6 3-6 ORE 18:45 – SINGOLARE MASCHILE Singolare Maschile – CONCLUSO FRA

Richard Gasquet vs CRO

Duje Ajdukovic 5-7 6-2 10-6 ORE 22:00 – DOPPIO MISTO Doppio Misto – Vittoria per forfait della Francia FRA

Chloé Paquet / Richard Gasquet vs CRO

Donna Vekic / Duje Ajdukovic Vittoria per forfait della Francia GRE



ESP GRECIA vs SPAGNA ORE 17:30 – SINGOLARE FEMMINILE Singolare Femminile – CONCLUSO GRE

Despina Papamichail vs ESP

Marina Bassols 0-6 4-6 ORE 19:25 – SINGOLARE MASCHILE Singolare Maschile – CONCLUSO GRE

Stefanos Tsitsipas vs ESP

Roberto Bautista 3-6 7-6 8-10 ORE 22:00 – DOPPIO MISTO Doppio Misto – CONCLUSO GRE

Despina Papamichail / Stefanos Tsitsipas vs ESP

Marina Bassols / Roberto Bautista 6-2 6-3