WTA 125 Roma, Trevisan sconfitta da Semenistaja. Occhi puntati sulla sedicenne Oktiabreva. Domani tornano in campo Grant e Spiter

Dopo aver vinto all’esordio, la rientrante Martina Trevisan si ferma al secondo turno dell’ATV Bancomat Tennis Open. L’ex numero 1 d’Italia si è dovuto arrendere alla lettone Darja Semenistaja che dopo aver spazzato via Amandine Hesse, si è ripetuta contro l’azzurra per 6-1 6-1. Domani (ore 16.00) la seconda testa di serie del torneo WTA 125 che si sta disputando al Circolo Antico Tiro a Volo sfiderà Tyra Grant. L’altra italiana ai quarti di finale è Dalila Spiteri, che se la vedrà contro la semifinalista del Roland Garros 2021, Tamara Zidansek. Gli altri due match saranno Marcinko-Lepcheno e Oktiabreva-Selekhmeteva. L’ingresso sugli spalti sarà gratuito fino a domenica 20 luglio, giornata conclusiva della manifestazione.

Premiati i campioni dello sport – Nella giornata in cui tanti sono giunti al Circolo Antico Tiro a Volo per assistere al match di Martina Trevisan, la grande sorpresa è arrivata nell’incontro successivo. Il pubblico di Roma si è infatti acceso per la sedicenne Alisa Oktiabreva, tennista russa cresciuta in Repubblica Ceca, dove vive e si allena tuttora. Al via come wild card, Oktiabreva ha rimontato Susan Bandecchi all’esordio e quest’oggi si è ripetuta annullando un match point contro Lola Radivojevic, settima testa di serie, con lo score di 2-6 6-2 7-6(6): “Sono felice di aver vinto questi due incontri. Oggi non conoscevo bene l’avversaria e non ho iniziato benissimo. Dopo il primo set mi sono detta di giocare senza pensare ad altro e mi sono ripresa. Adesso mi aspetterà un’altra battaglia”. Semifinalista al Roland Garros junior 2023, la russa è già numero 373, posizione che la rende una delle 2008 più interessante dell’intero panorama mondiale. Dopo aver saltato la scorsa stagione per un’operazione alla caviglia, Oktiabreva è tornata vincendo a dicembre il primo titolo professionistico nel W15 di Antalya. Nel 2025 ha fatto ancora meglio con i trionfi nei W35 di Antalya e Leme: “Ho avuto problemi per diversi anni con la caviglia e nel 2024 ho deciso che era il caso di operarmi, così da non trascinarmi dietro un problema per tutta la carriera. Dopo una stagione ai box non pensavo di poter ripartire così bene. La settimana a Roma? Ringrazio il direttore Adriano Albanesi per la wild card. Il club è bello, ma non ho visto molto della città perché mi sto allenando e nel tempo libero preferisco riposare”. Nella sessione serale di domani Oktiabreva affronterà la campionessa in carica Oksana Selekhmeteva, che si è presa un comodo successo su Claire Liu per 6-3 6-2.

Court 1 – ore 16:00

Tyra Caterina Grant vs (2) Darja Semenistaja

(1) Varvara Lepchenko vs Petra Marcinko

I-Hsuan Cho / Yi-Tsen Cho vs Tyra Caterina Grant / Lisa Pigato

Court 2 – ore 16:00

Dalila Spiteri vs Tamara Zidansek

Alisa Oktiabreva vs (3) Oksana Selekhmeteva

Anastasia Abbagnato / Tatiana Prozorova vs Ekaterine Gorgodze / Darja Semenistaja