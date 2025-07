Ons Jabeur si ferma: “È tempo di mettere me stessa al primo posto e riscoprire la felicità”

Ons Jabeur ha scelto di prendersi una pausa dal tennis, in un momento particolarmente delicato della sua carriera. La tennista tunisina, attualmente scesa al numero 71 del ranking WTA e senza titoli dal 2023, ha deciso di fermarsi per ritrovare serenità, felicità e soprattutto la fiducia in sé stessa. Le continue difficoltà fisiche e la mancanza di risultati hanno pesato molto sull’umore della giocatrice, che tramite un toccante messaggio sui social ha spiegato le ragioni della sua scelta.

“Negli ultimi due anni mi sono impegnata tantissimo, ho lottato contro gli infortuni e affrontato molte altre sfide. Ma, nel profondo, era da tempo che non mi sentivo davvero felice in campo”, ha scritto Ons. “Il tennis è uno sport bellissimo. Ma ora sento che è arrivato il momento di fare un passo indietro e mettere me stessa al primo posto: respirare, guarire e riscoprire la gioia di vivere”.

La 30enne tunisina, tre volte finalista Slam, ha voluto ringraziare calorosamente tutti i suoi tifosi: “Grazie a tutti i miei sostenitori per la comprensione. Il vostro supporto e il vostro amore significano moltissimo per me, li porto sempre con me. Anche se starò lontana dal campo, continuerò ad esservi vicina e a restare connessa in modi diversi, condividendo questo percorso con tutti voi”.

La speranza, per Ons e per tutto il mondo del tennis, è che questa pausa possa restituirle non solo la salute fisica, ma anche la voglia di lottare e divertirsi, come solo lei sa fare. In attesa di rivederla sorridere ancora una volta su un campo da tennis.





Marco Rossi