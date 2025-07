Bagarre a Bastad: scintille tra Garín e Ugo Carabelli dopo una partita ad alta tensione (Video)

Clima infuocato al torneo ATP 250 di Bastad 2025, dove il match tra Cristian Garín e Camilo Ugo Carabelli si è trasformato in un vero e proprio caso, ma non tanto per il tennis espresso in campo, quanto per il durissimo scontro verbale andato in scena subito dopo il match point.

A vincere l’incontro è stato l’argentino, che ha festeggiato con grande trasporto e qualche parola di troppo rivolta al suo avversario cileno. Immediata la reazione di Garín, che si è avvicinato chiedendo spiegazioni a muso duro: «Cosa ti prende, perché mi chiami bobo? Dimmi cosa ti ho fatto, spiegami cosa ti ho fatto….(parola forte)!». Carabelli, tutt’altro che intenzionato a calmare gli animi, ha risposto provocatoriamente: «Non ti vuole nessuno», aggiungendo poco prima un ironico «buon volo di ritorno a casa» rivolto al cileno.

Parece que los que tienen un complejo son los argentinos, fui el primero en decir que ganó bien Carabelli y les duele parece aceptar que fue un mala leche. Dejo la evidencia donde además es claro que Carabelli empieza diciendo "bobo" pic.twitter.com/FmoAVOLVJ3 — Andres Artigas (@NiwaImai10) July 16, 2025

Lo scambio è rapidamente degenerato in una serie di insulti e sfide reciproche, con Garín che ha apostrofato l’argentino definendolo «fantasma» e lanciandogli la provocazione finale: «Ti aspetto fuori, vediamo se hai il coraggio di presentarti». Nessun tentativo di riconciliazione, sguardi di fuoco e tensione alle stelle anche mentre i due lasciavano il campo.





Marco Rossi