Aryna Sabalenka rinuncia al WTA 1000 di Montreal: priorità al riposo in vista degli US Open

Non sarà al via Aryna Sabalenka nel primo grande appuntamento della stagione nordamericana sul cemento: la numero uno del mondo ha annunciato la sua rinuncia al WTA 1000 di Montréal 2025, torneo che inaugura la corsa verso gli US Open. Una scelta che arriva dopo settimane molto intense dal punto di vista fisico e mentale, con la bielorussa che ha deciso di prendersi una pausa per recuperare energie e presentarsi al meglio agli altri eventi della tournée americana.

Sabalenka ha scelto consapevolmente di sacrificare il torneo canadese per concentrarsi soprattutto su Cincinnati – che si giocherà subito dopo – e naturalmente sugli US Open, ultimo Slam dell’anno e vero obiettivo della sua estate. Una decisione che, sul piano del ranking, non la penalizzerà troppo: nel 2024 aveva infatti salutato Montréal già ai quarti di finale, quindi non perderà punti importanti nella corsa per la vetta mondiale.

Questo stop, spiegano dal suo entourage, nasce dalla necessità di staccare sia a livello fisico che psicologico dopo una stagione in cui Aryna ha giocato a ritmi elevatissimi, centrando risultati di primissimo livello ma anche accumulando una certa fatica. “Voglio essere pronta per gli appuntamenti chiave: per questo serve fermarsi ogni tanto e ascoltare il proprio corpo”, ha dichiarato la campionessa bielorussa, che dovrebbe tornare quindi in campo per il WTA di Cincinnati e poi per New York.





Marco Rossi