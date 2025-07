Italia subito protagonista alla Hopman Cup 2025: Bronzetti e Cobolli firmano il successo sulla Croazia

Parte nel migliore dei modi l’avventura dell’Italia alla Hopman Cup 2025. Gli azzurri conquistano la prima sfida del girone contro la Croazia grazie alle vittorie di Lucia Bronzetti e Flavio Cobolli nei rispettivi singolari, portando il punteggio sul 2-0 e assicurandosi già la vittoria del confronto, in attesa del doppio misto che potrebbe fissare il risultato finale sul 3-0 o sul 2-1.

Il compito meno difficile spettava a Flavio Cobolli, opposto a Duje Ajdukovic in una sfida dal pronostico abbastanza scontato. Il romano però ha sofferto nel primo set, perso al tie-break (1-7), ma ha saputo reagire con determinazione, conquistando il secondo parziale 6-4. Nel decisivo super tie-break, Cobolli ha tenuto i nervi saldi, imponendosi 10-6 e regalando così all’Italia il punto che vale la vittoria nella serie.

Un successo prezioso e meritato, che permette all’Italia di guardare con fiducia ai prossimi incontri della Hopman Cup 2025. Resta solo da scoprire se il punteggio finale sarà 2-1 o 3-0, ma intanto il cammino azzurro comincia nel migliore dei modi!

In precedenza Lucia Bronzetti regala il primo punto all’Italia nella sfida contro la Croazia nella prima giornata della Hopman Cup in corso di svolgimento a Bari (torneo di esibizione a squadre) grazie a una prestazione di grande solidità mentale e cinismo nei momenti chiave, superando Donna Vekic con il punteggio di 6-3, 4-6, (10-1) dopo una partita combattutissima e piena di tensione.

Match altalenante e denso di errori, soprattutto da parte della croata, che ha commesso ben quindici doppi falli, contro i cinque dell’azzurra. Proprio la tensione ha fatto la differenza: Bronzetti è riuscita a mantenere sangue freddo nei momenti caldi, mentre Vekic si è smarrita nei turni di battuta più importanti, soprattutto nel super tie-break finale.

Il primo set è tutto di marca italiana: Bronzetti si fa trovare pronta e concreta, mentre la croata sembra già in difficoltà, chiudendo il parziale 6-3. Nel secondo set l’inerzia si sposta e Vekic riesce a rientrare in partita con più aggressività, chiudendo 6-4. Tutto si decide così nel super tie-break.

Ed è qui che Lucia alza ulteriormente il livello e la pressione sulla rivale, portandosi rapidamente sul 4-0 grazie anche a un disastroso smash out della croata e a una serie di doppi falli (ben quindici a fine match per Vekic!). Bronzetti continua a spingere: ace, risposte vincenti e una sicurezza in campo che la trascina rapidamente fino al 10-1, chiudendo al primo match point e lanciando l’Italia sull’1-0 nella sfida.

Un successo pesantissimo per Lucia e per la squadra azzurra, che ora può giocarsi con maggior serenità il secondo singolare con Flavio Cobolli. Italia-Croazia 1-0: la strada è quella giusta!

Hopman Cup 2025 – 1° Giornata

17:35 Bronzetti L. 🇮🇹 – Vekic D. 🇭🇷 6-3 4-6 10-1

19:35 Cobolli F. 🇮🇹 – Ajdukovic D. 🇭🇷 6-7 (1) 6-4 10-6

21:00 Bronzetti L./Cobolli F. 🇮🇹 – Vekic D./Ajdukovic D. 🇭🇷