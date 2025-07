WTA 125 Roma, Spiteri rimonta salvando 3 match point. Da 0-5 sotto? Succede una volta nella vita

La rimonta più bella della sua carriera: così Dalila Spiteri ha conquistato un posto nei quarti di finale dell’ATV Bancomat Tennis Open. La tennista di Licata era sprofondata sotto di un set e di cinque game, 6-7 0-5, e ha annullato tre match point prima di risalire incredibilmente. Alla fine l’azzurra ha prevalso per 6-7(5) 7-5 6-2 sulla quarta testa di serie, Tatiana Prozorova. Ai quarti Spiteri sfiderà Tamara Zidansek, ex numero 22 del mondo e semifinalista al Roland Garros 2021, che si è impostata con il punteggio di 7-6(5) 2-6 6-2 sull’ostica argentina Julia Riera. I match della mattina sono stati un grande spot per il torneo WTA 125 che si sta svolgendo al Circolo Antico Tiro a Volo. La si concluderà domenica 20 luglio con l’attesa finale, per l’occasione il pubblico manifestazione potrà accedere gratuitamente sugli spalti. Nella giornata di domani tornerà in campo Martina Trevisan, che alle ore 16 affronterà la seconda testa di serie Darja Semeņistaja.

Spiteri approda ai quarti di finale – Dopo aver conquistato l’ITF W35 di Roma, Dalila Spiteri sta nuovamente lasciando il segno nella capitale. La ventottenne siciliana, numero 452 del mondo, ha centrato la settima vittoria consecutiva, ribaltando una situazione che sembrava senza via d’uscita: 6-7 0-5 contro la quarta testa di serie Tatiana Prozorova. Tre match point salvati e, da lì, una rimonta splendida. Non poteva chiedere di meglio Spiteri: “Già nel primo set avevo speso tutte le mie energie e dopo il tie-break lei ha cambiato marcia. Sotto 0-5, onestamente, ho giocato un gioco di relax, pensavo di andare in doccia”. Nel corso del match Spiteri ha temuto il peggio per una caduta, ma nonostante tutto è riuscita a continuare e vincere: “Mi sono subito rialzata. In passato ho avuto tanti problemi fisici: qui all’Antico Tiro a Volo mi ero dovuto ritirare per due anni di fila, ma adesso sto bene di testa e il corpo ne beneficia. Quindi non sto risentendo delle tante partite”. Nella giornata di venerdì Spiteri avrà un quarto di finale ostico contro una rivale del livello di Tamara Zidansek, ma potrà contare su un riposo di 24 ore per preparare al meglio la sfida.