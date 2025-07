Italiani e Italiane nei tornei iTF: I risultati di Mercoledì 16 Luglio 2025

N. B. I risultati nel corso della giornata.

[8] Filippo Moronivs Luca PowLeonardo Rossivs [7] Maxwell MckennonMickael Kaoukvs Simone AgostiniThomas Gerbaudvs [6] Filippo RomanoBenjamin Winter lopezvs [2] Raul Brancaccio[1] Jacopo Berrettinivs Darius Florin Pop[7] Iannis Miletichvs Karim Al-aminGiannicola Misasivs [3] William Grant[1] Gabriele Pennafortivs Denis Constantin Spiridon[5] Michele Ribecaivs Michele MecarelliLorenzo Beraldovs [2] Gabriele PirainoGabriele Vulpittavs [8] Josip SimundzaAlessandro Cocciolivs [7] Stefano D’agostinoNiccolo Ciavarellavs Federico Guarducci

M15 Nova Gorica 15000 – 1st Round

Juan Cruz Martin manzano vs Luka Talan lopatic Non prima delle 11:30

Gabriele Crivellaro vs [3] Kirill Kivattsev Non prima delle 11:30

[1] Zdenek Kolar vs Luca Parenti Non prima delle 14:30

Kasra Rahmani vs Alessandro Battiston Non prima delle 13:00

Andrej Radojicicvs Samuele Seghetti[1] Marcello Serafinivs Andrej LoncarevicAntonio Carusovs Sasa Markovic[1] Dominik Kellovskyvs Giammarco Gandolfi[4] Sebastian Gimavs Lorenzo FerriMatei Cristian Onofreivs Lorenzo AngeliniEdoardo De filippovs [8] Franco Ribero

M15 Monastir 15000 – 1st Round

Stefan Vedovelli vs Ruslan Tiukaev 2 incontro dalle 10:00

Filippo Callerio vs [4] Ben Jones 2 incontro dalle 10:00

Niccolo Baroni vs Daniil Bogatov ore 10:00

W75 Vitoria – Gasteiz 60000 – 1st Round

Verena Meliss vs [5] Anastasia Gasanova Non prima delle 17:00

Beatrice Riccivs [4] Amarissa Kiara TothSamira De stefanovs [2] Anastasiia SobolievaViola Turinivs Alice GillanLucrezia Musettivs Tegan Bush

W35 Torino 30000 – 1st Round

Enola Chiesa vs Chiara Fornasieri ore 10:00

Vittoria Paganetti vs Sofia Rocchetti 2 incontro dalle 10:00

[5] Pia Lovric vs Noemi Basiletti 3 incontro dalle 10:00

Isabella Maria Serban vs Camilla Gennaro ore 10:00

Valentini Grammatikopoulou vs [6] Federica Urgesi 2 incontro dalle 10:00

Giulia Paterno vs Elena Ruxandra Bertea 3 incontro dalle 10:00

Jennifer Ruggeri vs Alessandra Mazzola ore 10:00

Eleonora Alvisi vs Federica Di sarra 2 incontro dalle 10:00

Anastasia Bertacchi vs Francesca Gandolfi 2 incontro dalle 10:00

Noemi Mainesvs Anastasia ZolotarevaLina Soussivs Arianna Zucchini

W35 Sao Paulo 30000 – 1st Round

Julia Konishi camargo silva vs [2] Miriana Tona 2 incontro dalle 15:30

[1] Stephanie Judith Visschervs Beatrice StagnoCaterina Odorizzivs Smriti BhasinMarcella Dessolisvs [2] Lidia Encheva