WTA 125 Roma, altra rimonta vincente di Grant “Aiutata dal tifo azzurro, adesso posso crescere” – parte forte la croata Petra Marcinko

Dopo aver rimontato all’esordio in qualificazioni, Tyra Grant recupera e vince anche nel suo match di primo turno dell’ATV Bancomat Tennis Open. La diciassettenne azzurra ha superato la svizzera Ylena In-Albon per 4-6 6-4 6-4, dimostrando maturità nei momenti decisivi della sfida. Un’ottima notizia per gli appassionati sugli spalti del torneo WTA 125 che culminerà domenica 20 luglio con la finale (ingresso gratuito per tutta la durata della rassegna). Niente da fare invece per Aurora Zantedeschi, che si è dovuta ritirare nel terzo set della sfida contro Alice Rame. La stretta di mano è arrivata sul punteggio di 4-6 6-3 1-1, con la francese in fase crescente. Nella sessione serale Martina Trevisan e Nuria Brancaccio daranno vita al confronto più atteso della giornata, mentre mercoledì 16 luglio inizieranno i secondi turni.

Grant vince sotto lo sguardo di Garbin – Nel caldo pomeriggio del Campo Centrale, Tyra Grant ha rimontato la svizzera Ylena In-Albon con il punteggio di 4-6 6-4 6-4. Prosegue così il torneo della talentuosa diciassettenne azzurra, questa settimana numero 276 WTA, capace di alzare vertiginosamente il proprio livello nel set decisivo. “È stato un confronto di livello molto alto, da lei mi aspettavo un tennis diverso e quindi ho dovuto cambiare un po’ di cose – il commento di Grant -. Aver trovato una soluzione per vincere queste due sfide è molto positivo, ma allo stesso tempo mi fa pensare di poter lavorare ancora tanto per avere più continuità”. Al secondo round sarà sfida contro la georgiana Ekaterine Gorgodze, veterana del circuito che oggi occupa la 227ª posizione del ranking mondiale e che all’esordio ha superato Kathinka von Deichmann per 6-4 6-2. Nel match che mercoledì si giocherà alle ore 16, Grant avrà di nuovo il pubblico dalla sua: “Giocare a Roma è sempre bello, in questo circolo mi sto trovando molto bene. Inoltre oltre al tifo del pubblico, oggi ho ricevuto il sostegno della mia migliore amica”. In tribuna era presente anche Tathiana Garbin, capitano di Billie Jean King Cup, che ha tutti i motivi per tenerla d’occhio: “Esserci già a Shenzhen? Non ne ho parlato con Tathiana. In generale quello della nazionale è un sogno e spero di realizzarlo al più presto”.

Marcinko torna all’Antico Tiro a Volo – Nel giro di un anno, Petra Marcinko fa il suo ritorno nella capitale ma sembra un’altra ragazza. La diciannovenne croata, ex numero 1 del mondo under 18, ha esordito con un convincente 6-4 6-3 sulla sesta testa di serie, la ceca Dominika Salkova. Reduce da due semifinali WTA 125 a Grado e Contrexeville, Marcinko è arrivata nella capitale in fiducia: “Sono riuscita a giocare il mio miglior tennis e ho ricevuto il sostegno di un po’ di tifosi che già erano venuti lo scorso anno. Negli ultimi due anni gli infortuni mi hanno frenata e quest’anno ho fatto tanti cambiamenti. Adesso sono ripartita bene e sono contenta”. Già numero 132 del mondo nel 2023, Marcinko sta provando a risalire la china per tornare alla sua miglior classifica, forse raggiunta troppo presto: “Sono contenta di essere numero 169 WTA e in generale negli ultimi mesi ho raggiunto risultati che non avevo mai ottenuto a livello di WTA 125. Nei primi anni da professionista ho ottenuto grandi risultati, forse più alti del mio livello di tennis in quel momento”.