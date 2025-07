ITF Torino: Il resoconto di giornata (15 Luglio 2025)

Non sono mancati i temi d’interesse nella seconda giornata del Trofeo Ma-Bo, internazionale ITF femminile di categoria W35 (30.000 $ di montepremi) in corso sui campi del Nord Tennis Master Club di Torino. Neppure le sorprese, come l’eliminazione della numero 2 del tabellone principale, la brasiliana Gabriela Ce, per mano della spagnola Mintegi Del Olmo. Partita equilibrata nella quale l’iberica è stata più lucida nei suoi passaggi chiave, aspetto che le ha permesso di chiudere in due set (6-4 7-6), con un tie-break nei fatti dominato. Le altre due giocatrici a essere salite negli ottavi di finale del main draw sono state la francese Sara Cakarevic, numero 4 del seeding, e l’ucraina Yelyzaveta Kotliar.

La prima si è imposta nel derby transalpino a Ksenia Efremova, con lo score di 6-3 7-6 (4), mentre la seconda ha sconfitto la torinese Jessica Bertoldo, in due set e senza particolari difficoltà (6-1 6-2). Domani sarà una giornata intensa perché il programma prevede tredici match di singolare, per chiudere il 1° turno, e tre di doppio. C’è attesa per vedere all’opera la croata Ciric Bagaric, numero 1 del draw e 378 WTA che troverà sul proprio percorso la qualificata slovena Ela Milic. Proprio le qualificazioni sono state il tema dominante di ieri, con otto incontri che hanno promosso tra le big del torneo altrettante protagoniste. Oltre alla già citata Milic le racchette vincenti portano i nomi dell’ivoriana Emira Diabate, una che ha il fuoco della lotta nelle corde, dell’ucraina Sushkova, delle azzurre Noemi Basiletti, Anastasia Bertacchi, Eleonora Alvisi, Giulia Paterno ed Enola Chiesa. Proprio quest’ultima, valenzana doc, ha vinto il derby con la più giovane Greta Rizzetto, in due frazioni per un definitivo 6-2 7-5. Primo parziale giocato in pressione da Enola Chiesa, con l’avversaria che non è riuscita a contrastarla a dovere. Molto più equilibrio nel secondo set. Greta Rizzetto ha reagito cercando a sua volta i punti e trovandoli spesso con il diritto anomalo. La Rizzetto è volata sul 4-3, ma è stata ripresa da Enola Chiesa, che si è procurata tre match point sul 5-4 e servizio della rivale. Non li ha capitalizzati ma ha poi conquistato i due game successivi chiudendo 7-5: “Ho accusato un po’ di tensione – ha detto al termine – nelle battute finali del secondo set, forse perché era un derby e volevo evitare il match tie-break. Brava lei a mettermi in difficoltà, sono in ogni caso contenta di essere salita in main draw”. Domani troverà in un altro derby, questa volta piemontese, la torinese Chiara Fornasieri, wild card. Si annuncia interessante anche il testa a testa tra la pugliese Eleonora Alvisi, seguita al Nord Tennis dal coach italo-argentino Martin Vassallo Arguello, ex 47 ATP, e la laziale Federica Di Sarra, più volte tra le iscritte al Ma-Bo e dotata di un tennis di caratura superiore, a dispetto dell’attuale classifica di 720 WTA. Sempre in qualificazione molto combattuta la sfida tra la piemontese Gaia Maduzzi e Giulia Paterno, vinta dalla seconda per 10-5 al match tie-break. Come sempre il torneo vede una buona cornice di pubblico già nelle prime giornate, con la possibilità di vedere i match dei campi principali sulle tribune naturali del centro immerso nel verde del Parco della Pellerina. Ingresso gratuito e spettacolo assicurato perché molte giovani ed emergenti sono passate da questi court per poi salire nelle più alte vette del tennis mondiale. Tra le favorite spicca anche la francese Alice Tubello, numero 3 del draw e 418 WTA, che oggi troverà sul proprio percorso la qualificata ucraina Sushkova.