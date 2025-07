Badosa si ferma di nuovo (problemi muscolari): “A volte tutto sembra un vicolo cieco”

Lo Psoas per alcune filosofie orientali è il “muscolo dell’anima”, poiché questa parte del corpo sarebbe “una canalizzatrice di energia in grado di connettere l’uomo alla terra e di influenzare non solo la salute fisica, ma anche per quella psicologica” (così riporta un noto portale di salute). Purtroppo a Paula Badosa un serio problema allo Psoas sta costando l’ennesimo, lungo, stop. La sfortunata tennista spagnola, attualmente al n.10 WTA e in buona ripresa dopo altri seri infortuni nel recente passato (una vertebra fratturata nel 2023 che ha rischiato addirittura di forzarne il ritiro), ha pubblicato un amaro post social nel quale annuncia un stop “di diverse settimane” per un problema sofferto allo Psoas, il fascio di muscoli che collega le gambe alla colonna vertebrale.

“A causa di una lesione allo psoas, dovrò stare fuori dalle competizioni per qualche settimana. Sto attraversando un periodo davvero difficile. A volte tutto sembra un vicolo cieco… ma se ho sempre dimostrato una cosa, è che non smetto mai di lottare”, questo il messaggio di Paula.

Hola a todos, Debido a una rotura del psoas voy a tener que estar fuera de competición unas semanas.

Estoy pasando por momentos realmente duros. A veces todo se siente como un túnel sin salida… pero si algo he demostrado siempre, es que nunca dejo de luchar. — Paula Badosa (@paulabadosa) July 14, 2025

Badosa si è fermata al primo turno a Wimbledon, sconfitta dalla tennista di casa Boulter. In preparazione al torneo londinese, aveva raggiunto i quarti a Berlino, dove si è ritirata contro la Wang, mostrando già i problemi fisici che ora l’hanno costretta a fermarsi. Paula aveva iniziato molto bene il 2025 con la semifinale agli Australian Open, stoppata da Sabalenka dopo aver battuto nei quarti Gauff. Auguriamo alla spagnola un pronto recupero.

Marco Mazzoni