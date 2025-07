Hopman Cup 2025: Si parte domani. In campo Cobolli e Bronzetti per i colori italiani (Diretta SuperTennis)

Sarà la sfida tra Italia e Croazia ad aprire domani alle 17:30 la Hopman Cup 2025, prestigioso torneo internazionale a squadre miste, che per la prima volta si disputerà nel nostro Paese, dal 16 al 20 luglio alla Fiera del Levante di Bari.

La manifestazione sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su SuperTennis, gratis e per tutti!

Per l’Italia scenderanno in campo Flavio Cobolli, n.19 ATP, reduce dai primi quarti Slam in quel di Wimbledon, e Lucia Bronzetti, n.64 WTA. La Croazia si affiderà invece a Donna Vekic, n.52 WTA, e Duje Ajdikovic, n.177 ATP.

Saranno sei le nazionali in gara, suddivise in due gironi da tre, che si daranno battaglia per un evento spettacolare. L’Italia è inserita nel Gruppo B con la Francia (Paquet e Gasquet) e appunto la Croazia, vincitrice tra l’altro dell’ultima edizione, disputata a Nizza nel 2023 (nel 2024 la competizione è saltata per la concomitanza con i Giochi Olimpici di Parigi).

Nel Gruppo A ci sono invece Canada (Andreescu e Auger-Aliassime), Grecia (Papamichail e Tsitsipas) e Spagna (Bassols e Bautista-Agut).