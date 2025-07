Francesco Passaro vola al secondo turno dell’ATP 250 di Gstaad: battuto Rinderknech in due set

Ottimo esordio per Francesco Passaro nel torneo ATP 250 di Gstaad, sulla terra svizzera e sotto un cielo minaccioso di pioggia. L’azzurro ha superato il francese Arthur Rinderknech con il punteggio di 6-1 7-5, confermando il suo ottimo feeling con la superficie e mostrando solidità nei momenti chiave del match.

Passaro è partito fortissimo nel primo set, imponendo il suo ritmo e sfruttando ogni occasione concessa dall’avversario. Il parziale si è chiuso rapidamente sul 6-1, con il perugino in pieno controllo sia nei turni di battuta che negli scambi da fondo campo.

Più combattuto il secondo set, dove Rinderknech ha provato a reagire e la partita si è fatta molto più equilibrata. Passaro è stato però bravo ad annullare due palle break in situazioni delicate e, arrivato sul 5 pari, ha piazzato il break decisivo. Non si è più guardato indietro e ha chiuso il set 7-5, staccando così il pass per gli ottavi di finale.

Al secondo turno Francesco Passaro affronterà uno tra il giovane svizzero Kym, in tabellone con una wild card [WC], e il qualificato francese Calvin Hemery [Q]. Un’occasione importante per continuare a raccogliere punti e fiducia in un torneo dove, finora, ha già dimostrato di poter essere protagonista.

ATP Gstaad Arthur Rinderknech [8] Arthur Rinderknech [8] 1 5 Francesco Passaro Francesco Passaro 6 7 Vincitore: Passaro Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 F. Passaro 15-0 30-0 40-0 5-6 → 5-7 A. Rinderknech 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 ace 5-5 → 5-6 F. Passaro 15-0 30-0 40-0 ace 5-4 → 5-5 A. Rinderknech 15-0 15-15 df 30-15 40-15 4-4 → 5-4 F. Passaro 15-0 30-0 40-0 ace 4-3 → 4-4 A. Rinderknech 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 F. Passaro 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-2 → 3-3 A. Rinderknech 15-0 15-15 df 15-30 30-30 40-30 2-2 → 3-2 F. Passaro 15-0 30-0 40-0 ace 2-1 → 2-2 A. Rinderknech 15-0 30-0 40-0 ace 1-1 → 2-1 F. Passaro 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 A. Rinderknech 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 F. Passaro 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 1-5 → 1-6 A. Rinderknech 15-0 30-0 ace 30-15 30-30 30-40 1-4 → 1-5 F. Passaro 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-3 → 1-4 A. Rinderknech 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 40-30 ace 0-3 → 1-3 F. Passaro 15-0 30-0 40-0 0-2 → 0-3 A. Rinderknech 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 df 0-1 → 0-2 F. Passaro 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 0-0 → 0-1





Marco Rossi