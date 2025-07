Tsitsipas torna sul caso Kyrgios: “Mi ha fatto perdere il controllo, non ero mai stato così” (Video)

Molti appassionati di tennis ricordano ancora quella famigerata sfida di terzo turno a Wimbledon 2022 tra Stefanos Tsitsipas e Nick Kyrgios. Non fu soltanto una partita intensa: per il greco fu un autentico terremoto personale e sportivo, capace di aprire un solco profondo nel rapporto con l’australiano e segnare indelebilmente la sua carriera. Da allora, Tsitsipas non è più stato lo stesso, con il suo tennis e la sua solidità mentale spesso messi in discussione.

Rivedendo oggi la fragilità mentale che Stefanos sta mostrando nel circuito, si comprende ancora meglio quanto quel pomeriggio abbia rappresentato un punto di non ritorno. All’epoca era numero 5 del mondo e tra i candidati al titolo, ma cadde nella trappola di un Kyrgios provocatorio e imprevedibile, lasciandosi andare a gesti scomposti in campo e parole fortissime in conferenza stampa. Definì addirittura l’australiano come “un bullo di scuola” e gli attribuì una “natura malvagia”, accuse che fecero il giro del mondo.

A distanza di tre anni, Tsitsipas ha ripensato a quell’episodio durante un evento Adidas a Londra, in un’intervista concessa a Tennis365. Le sue parole fanno emergere il rimpianto e il percorso di maturazione intrapreso: “Fu una giornata davvero difficile. Kyrgios riuscì a provocare in me emozioni molto più forti di quanto avrei mai potuto prevedere. Mi sono completamente perso, non avevo mai vissuto niente del genere in campo”.

Il greco ha ammesso anche di non essere stato al meglio fisicamente: “Quel giorno giocai congestionato, respiravo male e avevo avuto un po’ di febbre nelle ore precedenti. Ero già frustrato per la mia condizione fisica, ma tutte le provocazioni di Nick mi hanno fatto perdere la testa. Non mi sono mai visto così fuori controllo, mi sono dimenticato tutto ciò che rappresentavo. Ma ho imparato la lezione: non dovrò mai più permettere a qualcuno di controllare così le mie emozioni, né comportarmi in quel modo”, ha concluso Tsitsipas, lasciando intendere che quell’episodio rappresenta una ferita ancora aperta, ma anche sicuramente un prezioso insegnamento per il futuro.

Un episodio che, guardando al presente di Stefanos, sembra ancora avere ripercussioni sulla sua carriera e sulla sua capacità di gestire la pressione nei grandi appuntamenti.





Francesco Paolo Villarico